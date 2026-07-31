Encontraron en Venezuela a una nena de Santa Fe que era buscada desde 2023: coordinan su regreso a la Argentina

La Justicia federal logró localizar en Venezuela a M.G.S.A., una niña santafesina de 5 años que era buscada desde agosto de 2023 en el marco de una causa por presunta sustracción, retención y ocultamiento. Mientras tanto, autoridades argentinas y venezolanas trabajan en las gestiones para concretar su regreso al país.

Cómo encontraron en Venezuela a la nena de cinco años oriunda de Santa Fe

La menor fue hallada junto a su madre, identificada como F.A.S., en la ciudad de Barinas, capital del estado homónimo, tras una investigación desarrollada por la Unidad Fiscal Santa Fe con la colaboración de INTERPOL y organismos judiciales venezolanos.

La causa se había iniciado el 25 de agosto de 2023 luego de una denuncia presentada por el padre de la niña en la ciudad de Santa Fe. Con el avance de la investigación, el expediente pasó al fuero federal y desde septiembre de 2024 quedó radicado en la Unidad Fiscal Santa Fe.

Según la hipótesis de la Fiscalía, la mujer habría trasladado a la menor fuera del territorio argentino sin autorización paterna y habría impedido el contacto con su padre desde, al menos, el 23 de agosto de 2023. Estos hechos son investigados bajo la figura de sustracción, retención y ocultamiento de un menor.

El hallazgo fue posible luego de que una persona aportara información sobre el posible paradero de la mujer y la menor. Ese dato fue canalizado a través de INTERPOL y permitió verificar un domicilio en Barinas mediante un operativo coordinado entre las oficinas centrales nacionales de Buenos Aires y Caracas.

Tras el hallazgo, intervinieron autoridades venezolanas

Una vez confirmada la ubicación, intervino la Fiscalía Séptima del Ministerio Público venezolano con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Barinas, junto con organismos locales de protección de la infancia.

Desde la Fiscalía argentina indicaron que durante el tiempo de búsqueda la niña podría haber estado expuesta a una situación de vulnerabilidad, por lo que remarcaron la importancia de acelerar las medidas necesarias para garantizar su restitución.

En paralelo, la Unidad Fiscal Santa Fe solicitó a INTERPOL la emisión de una Notificación Azul respecto de la madre, una herramienta destinada a obtener información complementaria sobre su residencia, posibles identidades utilizadas y otros datos de interés para la investigación penal.

Además, el Ministerio Público Fiscal (MPF) mantiene gestiones conjuntas con la Cancillería argentina en el marco del procedimiento de restitución internacional promovido por el padre de la menor. Tanto la causa penal como el proceso para concretar el regreso de la niña continúan en trámite.