De Santa Fe a Villa Traful: la familia que dejó todo para hacer realidad su sueño en la zona cordillerana de Neuquén

Algunas decisiones pueden cambiar el rumbo de una vida. A Lorena Marcuzzi y su esposo Sebastián unas vacaciones en Villa Traful les cambiaron la vida. Recorrieron sus bosques, contemplaron el lago homónimo y se dejaron envolver por la tranquilidad del lugar. Todo ese combo hizo que encontraran su lugar en el mundo.

Oriundos de la provincia de Santa Fe, Lorena y Sebastián volvieron de esas vacaciones con una certeza: algún día se radicarían allí y desarrollarían su propio proyecto turístico. Eso que había comenzado como un sueño fue tomando forma hasta que, en 2022, dieron el paso más importante. Compraron un terreno en Traful y decidieron jugársela entera por ese paraíso neuquino.

Vendieron su casa en Santa Fe, invirtieron sus ahorros y comenzaron la construcción de cabañas Dos Maitenes, un complejo integrado por dos viviendas amobladas que recientemente obtuvo la habilitación oficial del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén. "El riesgo fue total. Jamás pensamos en abandonar. Pusimos todo lo que teníamos en este proyecto y esa misma entrega nos dio la fuerza para seguir adelante sin dudarlo", afirma.

Un emprendimiento, cuatro destinos

La historia de Dos Maitenes también es la historia de una familia y sus cuatro integrantes. Lorena, Sebastián y sus dos pequeños hijos Stefano y Fabricio siguieron juntos cada etapa del proyecto que transformó sus vidas por completo. Hoy continúan trabajando de manera directa en el alojamiento, donde cada detalle lleva el sello de su pasión y dedicación.

Una de las cabañas de Dos Maitenes, el emprendimiento turístico de Lorena y Sebastián en Villa Traful - Foto: Neuquén Informa

La propuesta de Dos Maitenes busca integrarse plenamente al paisaje de Villa Traful. Grandes ventanales permiten contemplar el entorno, mientras la madera de ciprés aporta aroma y calidez a los ambientes. Más allá del confort, lo que distingue al emprendimiento es la atención personalizada y el deseo de que cada visitante se sienta como en su casa.

Para Lorena, Villa Traful posee una magia difícil de describir: "Tiene una combinación única de bosque nativo, un lago majestuoso y una paz absoluta. Conserva esa esencia de aldea de montaña que desconecta a cualquiera de la rutina".

Acompañamiento de la Provincia y el pavimiento de la Ruta Provincial 65, dos claves para Traful

Además del crecimiento de su propio emprendimiento, la familia destaca el acompañamiento recibido por parte de la Provincia para llevar adelante su emprendimiento turístico en Villa Traful. Las capacitaciones, el asesoramiento para obtener la habilitación oficial y los espacios de promoción para nuevos prestadores fueron herramientas fundamentales para consolidar Dos Maitenes.

Todo blanco: así luce Dos Maitenes en medio de una Villa Traful nevada - Foto: Neuquén Informa

Entre las obras de infraestructura que fortalecen el desarrollo turístico de Villa Traful, la familia destaca que la obra de asfalto de la Ruta Provincial 65 mejorará significativamente el acceso al pueblo, incrementará la seguridad vial y favorecerá la llegada de visitantes durante todo el año. La construcción y puesta en marcha de Dos Maitenes involucraron a constructores, comercios, guías y artesanos locales, fortaleciendo la economía de la comunidad y reafirmando la importancia del turismo como motor de desarrollo regional.

Hoy, ya con el sueño hecho realidad, Lorena y Sebastián sólo miran hacia adelante. Ahora buscan consolidar a su emprendimiento como un referente de calidad y calidez en Villa Traful, de manera sustentable y sin perder la esencia familiar que caracterizó al proyecto desde el minuto uno. Respecto de qué representa la provincia para ellos, la familia tuvo una respuesta contundente: "Es una provincia con un potencial turístico inmenso, paisajes maravillosos y un entorno que acompaña a quienes apuestan con esfuerzo y compromiso. Invertir en cualquiera de sus destinos es apostar por un futuro lleno de oportunidades".