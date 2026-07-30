Un nuevo episodio de máxima tensión sacudió este jueves el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes. Lo que debía ser una jornada de declaraciones terminó convirtiéndose en un fuerte enfrentamiento entre los abogados defensores y el fiscal general, con gritos, acusaciones cruzadas y una suspensión inesperada de la audiencia.

El conflicto se produjo mientras declaraba el exviceintendente de 9 de Julio, quien respondía preguntas relacionadas con una transferencia de fondos desde la Municipalidad hacia la Fundación Lucio Dupuy. A medida que avanzaba el testimonio comenzaron las objeciones de la defensa, lo que derivó en una discusión cada vez más acalorada.

Según trascendió, el fiscal Carlos Schaefer cuestionó las interrupciones de los abogados y apuntó especialmente contra el defensor Rodolfo Baqué. La situación escaló rápidamente cuando Martín Leiro, abogado de Alan Cañete, respondió al fiscal y lo acusó de no respetar a las defensas.

El clima se volvió tan tenso que tuvo que intervenir el presidente del Tribunal, Fermín Amado Ceroleni, quien intentó poner orden ante las constantes interrupciones y cruces verbales. Sin embargo, las discusiones continuaron y finalmente se resolvió declarar un cuarto intermedio para analizar qué medidas adoptar respecto de algunos de los defensores involucrados.

Tras la suspensión, Leiro redobló las críticas y lanzó una frase que generó repercusión: "Este juicio parece la casa de Gran Hermano", al cuestionar la forma en que se desarrollan los interrogatorios y el manejo de la audiencia. También sostuvo que la fiscalía está desviando el foco de la investigación.

El abogado fue más allá y advirtió que podría abandonar la representación de su defendido si considera que no puede ejercer plenamente su tarea profesional. Según expresó, su preocupación pasa por garantizar el derecho de defensa durante el proceso judicial.

Mientras tanto, el Tribunal deberá resolver cómo continuará el debate y si adopta alguna medida disciplinaria antes de retomar las audiencias. El juicio busca esclarecer qué ocurrió con Loan Danilo Peña, desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, uno de los casos que más conmoción generó en el país durante los últimos años.