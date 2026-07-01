Encontró una mochila con $90 millones al costado de la ruta y tomó una inesperada decisión

Un ingeniero y empresario mendocino de 45 años fue detenido e imputado por la Justicia de La Pampa luego de encontrar una mochila con alrededor de $90 millones en efectivo al costado de una ruta y quedarse con el dinero en lugar de devolverlo a su propietario.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial 4, cerca de la localidad de Trenel, donde un productor agropecuario de 52 años había perdido la mochila tras una distracción mientras cambiaba una rueda pinchada de su camioneta.

Según explicó el fiscal Matías Juan, el productor dejó momentáneamente la mochila apoyada sobre la banquina mientras trasladaba pertenencias entre vehículos. Cuando regresó, el bolso ya no estaba.

Qué pasó a partir de la denuncia

La denuncia activó una investigación conjunta entre la Brigada de Investigaciones de General Pico y la Comisaría de Trenel, cuyos efectivos analizaron cámaras de seguridad y lograron identificar al hombre que había recogido la mochila.

Las imágenes permitieron reconstruir el recorrido de un Ford Focus, que primero se dirigió hacia General Pico y luego continuó viaje hacia Eduardo Castex. Finalmente, el vehículo fue interceptado por orden judicial y su conductor quedó detenido.

Durante la requisa, los investigadores secuestraron $83.910.000 en efectivo, es decir, la mayor parte del dinero denunciado como perdido. Además, incautaron el teléfono celular del sospechoso, que será sometido a pericias como parte de la investigación.

La mochila, en tanto, fue encontrada abandonada en la vía pública, en cercanías de un hotel de General Pico, ciudad donde el acusado había pasado la noche.

De qué acusan al ciudadano mendocino

El detenido quedó imputado por hurto simple y, de manera alternativa, por el delito de apropiación indebida de cosa perdida. Permanecerá alojado a disposición de la Justicia hasta la audiencia de formalización prevista para las próximas horas.

La causa continúa abierta para determinar el destino del dinero que aún no fue recuperado y establecer si existieron otras personas involucradas en la maniobra.