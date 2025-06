Cuidador de autos devolvió $500.000 que le transfirieron por error

Un gesto de honestidad protagonizado por un cuidador de autos de Villa Dolores, Córdoba, se convirtió en una historia que conmovió a toda la provincia. Jorge, conocido afectuosamente por todos como “Tío Kelly”, recibió por error una transferencia de 500.000 pesos, cuando la intención era pagarle apenas 500 pesos por su trabajo.

El incidente ocurrió en la calle Belgrano, en pleno centro de Villa Dolores, donde “el Tío Kelly” se desempeña desde hace años como “naranjita”, como se conoce en Córdoba a quienes cuidan autos en la vía pública. La transferencia equivocada fue realizada por una mujer que, tras notar el error, comenzó a buscar desesperadamente al hombre para recuperar su dinero.

Afortunadamente, Jorge también advirtió rápidamente el ingreso inusual en su cuenta y, sin saber aún quién era la remitente, decidió no tocar un centavo y buscar la manera de devolver la suma completa. “Vino y me dijo que sin querer me había transferido 500 mil pesos. Le pedí que espere a que revise mi cuenta para asegurarme de que sea así porque no me quiero quedar con algo que no me corresponde”, relató a El Doce TV.

La mujer, profundamente agradecida, le ofreció una recompensa por su gesto, pero el “Tío Kelly” la rechazó con humildad:

“Mi recompensa es levantarme todos los días, venir a trabajar y encontrarme con el cariño de la gente de Villa Dolores”.

Además, Jorge aprovechó el episodio para reivindicar a su profesión:

“Hay mucha gente que piensa que los cuidacoches somos malos, pero no es verdad. No todos somos así”.

Con una integridad que muchos destacaron, cerró con una reflexión sencilla pero poderosa:

“Me deja tranquilo haber devuelto algo que no era mío”.

El gesto de Jorge no solo evitó un gran perjuicio económico a la mujer, sino que dejó una lección de ética y humanidad.