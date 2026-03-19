Un hecho inusual ocurrió en la provincia de Córdoba y tuvo como protagonista a Mauricio, un trabajador del barrio Lamadrid de la capital cordobesa. El hombre encontró un sobre con cheques por 37 millones de pesos en la vía pública.

El episodio comenzó el 27 de enero, cerca de las 6 de la mañana, cuando regresaba de su jornada laboral y divisó un sobre deteriorado en la calle. Al revisar su contenido, constató que se trataba de documentación bancaria de alto valor.

Tras consultar con su hijo, quien le sugirió devolver el dinero, decidió iniciar la búsqueda de los propietarios.

Inteligencia artificial para identificar al dueño

Para dar con el emisor de los cheques, Abdelnur utilizó herramientas de inteligencia artificial, lo que le permitió vincular los documentos a una empresa con sede en San Luis.

Según relató en una entrevista con el medio cordobés El Doce TV, el propietario le propuso inicialmente enviar los cheques a través de un servicio de transporte por aplicación, opción que el trabajador rechazó por motivos de seguridad.

Finalmente, Abdelnur se trasladó personalmente hasta la zona de Los Boulevares, en la ciudad de Córdoba, donde concretó la devolución del dinero.

El conflicto por la recompensa

La situación se tensó al momento de la retribución. El dueño de los cheques le entregó 30 mil pesos como recompensa, una cifra que Abdelnur consideró insuficiente.

El hombre argumentó que el monto no cubría ni los gastos de traslado ni el tiempo invertido, además del riesgo asumido al resguardar una suma millonaria.

Reclamo legal y debate sobre la recompensa

Ante la disconformidad, Abdelnur decidió avanzar con un reclamo formal mediante el envío de una carta documento.

El planteo se basa en asesoramiento legal que indica que la recompensa por el hallazgo de bienes podría oscilar entre el 2% y el 10% del valor recuperado.

Si bien el Código Civil vigente en Argentina ya no establece de manera obligatoria esos porcentajes, existen antecedentes judiciales y doctrinas que contemplan compensaciones económicas en este tipo de situaciones.