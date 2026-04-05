Un enfermero de 44 años fue hallado muerto en su departamento del barrio porteño de Palermo, en un caso que es investigado tras el hallazgo de ampollas de diversos medicamentos, entre ellos Propofol y Fentanilo. La víctima fue identificada como Eduardo Bentancourt, oriundo de Gualeguaychú, quien se había instalado en la Ciudad de Buenos Aires hacía apenas un mes.

El cuerpo fue encontrado en un departamento de la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400, luego de que su hermana alertara a la Policía por la falta de contacto. Efectivos ingresaron al lugar y lo hallaron sin vida, sentado en una silla, con sangre en la boca. Personal del SAME confirmó el fallecimiento y señaló que no había signos de violencia.

Durante el procedimiento se secuestraron ampollas, una jeringa y otros elementos que ahora son analizados en el marco de la causa.

Medicamentos bajo análisis

Entre las sustancias encontradas figuran anestésicos y psicofármacos como lidocaína, clonazepam, midazolam y diazepam, además de otros compuestos de uso médico. Los investigadores no descartan una posible vinculación con las denominadas “fiestas controladas”, donde se investiga el uso indebido de este tipo de drogas.

Dolor y despedida

En redes sociales, allegados despidieron al enfermero con mensajes de profundo dolor. Una amiga definió lo ocurrido como “una despedida inesperada” y recordó su paso por la vida como alguien “que deja marca”.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, encabezada por Carlos Vasser.