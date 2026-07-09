Pasadas las 9.45 de este jueves feriado comenzó a incendiarse el depósito de la empresa de materiales de construcción Sakura, en calle Padre Mascardi al 76 en el oeste neuquino.

Lo que comenzó con una columna de humo visible en Neuquén se transformó en un enorme operativo que pone a prueba a los servicios de emergencia de la ciudad y localidades cercanas. Pasadas las tres horas de trabajo ya hay 18 dotaciones trabajando, junto con Cipolletti, Senillosa, Centenario, Plottier y Cinco Saltos.

Continúa trabajando el SIEN, policías y bomberos, mientras que se ha evacuado a los vecinos de la zona, se han retirado vehículos y se cerraron las calles cercanas. Además se retiraron todos los productos inflamables de una pinturería cercana, como también los autos de un taller mecánico de la zona.

Las herramientas comercializadas en Sakura produjeron un humo tóxico y negro que ya se ha expandido hacia Cipolletti y ciudades rionegrinas.

El fuego ya ha consumido toda la estructura y las dotaciones trabajan desde el exterior, ya que por el peligro de derrumbe no pueden ingresar. Se investiga qué ocurrió y por el momento se cree que el fuego comenzó en el sector delantero y se expandió hacia el depósito, donde están los materiales inflamables.