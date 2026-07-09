Un importante incendio mantiene en alerta al oeste de la ciudad de Neuquén. El fuego se desató en el depósito y salón de ventas de la empresa Sakura, ubicado en la esquina de San Martín y Mascardi, donde trabajan bomberos, efectivos policiales y personal de emergencia para contener la situación.

La magnitud del siniestro obligó a montar un amplio operativo en toda la zona, con cortes de tránsito y restricciones para evitar que personas se acerquen al lugar.

Explosiones y material inflamable

Desde el lugar, el periodista Juan Pablo Andréz informó en el móvil de la AM550.

Uno de los principales riesgos es la presencia de productos inflamables dentro del establecimiento.

"Los policías piden distancia porque hay material inflamable", señaló durante la cobertura.

Además, precisó que "las llamas son en el salón de ventas y depósito de la empresa", donde el fuego continuaba avanzando al momento del informe.

Un amplio operativo y calles totalmente cerradas

En el lugar trabajan al menos dos dotaciones de bomberos, mientras la Policía mantiene un importante despliegue para asegurar el perímetro.

"Hay mucha Policía. Todas las calles que rodean el lugar están cerradas", por lo que no es posible circular por el sector.

Los equipos de emergencia continúan concentrando sus esfuerzos en controlar el incendio y evitar que las llamas alcancen otros sectores.

El pedido a los vecinos por el humo

El incendio también generó una densa columna de humo que se expandió sobre el barrio.

"Hay muchos vecinos en las calles. No se puede circular. Piden a vecinos que no salgan de las casas. El humo es muy tóxico", advirtió Andréz.

Mientras tanto, la situación seguía siendo crítica. "Las explosiones no paran y todavía sale mucho humo", relató el periodista desde el lugar, donde el operativo permanecía en pleno desarrollo.

Una columna de humo visible desde gran parte de Neuquén

La magnitud del incendio quedó reflejada en la enorme columna de humo negro que comenzó a elevarse sobre el oeste neuquino y pudo verse desde distintos puntos de la ciudad.

La intensidad del fuego hizo que el humo fuera visible a varios kilómetros de distancia, mientras el operativo de emergencia continuaba para controlar las llamas y evitar que el incendio se propagara.