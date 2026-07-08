El fuego sorprendió cuando el local estaba vacío

Una tienda y zapatería del centro de Plottier sufrió un devastador incendio durante la tarde del lunes, en un hecho que provocó importantes pérdidas materiales y movilizó a varias dotaciones de Bomberos Voluntarios.

El siniestro fue reportado alrededor de las 18.54 y obligó a desplegar un amplio operativo sobre calle San Martín al 327, donde funciona el comercio afectado.

Cuando comenzaron las llamas, la propietaria no se encontraba en el lugar. Minutos más tarde llegó al local y se encontró con el incendio ya declarado y a los bomberos trabajando para contenerlo.

Bomberos evitaron que el fuego se propagara a comercios vecinos. Fotos: gentileza Bomberos de Plottier

Un intenso operativo para evitar una tragedia mayor

Hasta el lugar acudieron las unidades 15, 22, 21 y 24 de Bomberos Voluntarios de Plottier, cuyos efectivos concentraron todos los esfuerzos en controlar el fuego y evitar que las llamas alcanzaran los comercios linderos.

El trabajo demandó varios minutos debido a la intensidad del incendio y a la gran cantidad de materiales combustibles que había dentro del negocio.

Gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, el fuego pudo ser contenido antes de que provocara daños en una mayor superficie.

No hubo personas heridas

A pesar de la magnitud del incendio, no se registraron personas lesionadas.

Ese fue el dato más alentador de una jornada marcada por las pérdidas materiales que sufrió el comercio, cuyo interior quedó seriamente afectado por las llamas, el calor y el humo.

La propietaria no estaba en el local cuando comenzaron las llamas. Fotos: gentileza Bomberos de Plottier

Investigan cómo comenzó el incendio

Por estas horas, las autoridades trabajan para determinar qué originó el fuego.

Mientras avanzan las pericias, el episodio vuelve a poner en valor la rápida respuesta de los Bomberos Voluntarios de Plottier, cuya intervención permitió controlar un incendio que, por su ubicación en pleno centro de la ciudad, tenía el riesgo de extenderse a otros locales comerciales.