Un joven de 29 años permanece internado en terapia intensiva del Hospital Francisco López Lima, con una lesión cerebral irreversible y estado crítico muy grave, con una expectativa de vida muy escasa y una alta probabilidad de un desenlace fatal, después de recibir un disparo en la cabeza durante una noche marcada por una seguidilla de ataques a tiros en distintos sectores de la zona norte de General Roca. El episodio dejó además a otro joven de 19 años muerto, Mauricio Sebastián Molinez y una investigación que intenta establecer si todos los hechos están relacionados.

El estado de salud del herido es crítico. El parte médico señala que continúa gravísimo, mientras los profesionales advierten sobre la magnitud de la lesión cerebral que sufrió. La violencia desplegada durante varias horas dejó una escena compleja para los investigadores, con disparos contra viviendas, dos personas baleadas, una muerte y un detenido que posteriormente recuperó la libertad por decisión del polémico fiscal Daniel Zornitta.

Recién después de ese segundo ataque pudo conocerse la identidad del herido: se trata de Iraira Maximiliano Andrés, de 29 años. Fue encontrado en el patio delantero de una vivienda ubicada en inmediaciones de Don Bosco y Colón, en una casa marcada por los investigadores como kisoco narco. El hombre tenía una importante herida en la cabeza provocada por un arma de fuego. Fue trasladado de urgencia al hospital y permanece internado en terapia intensiva.

El dato médico es uno de los puntos más delicados de la investigación. Iraira continúa grave y el informe señala que presenta una lesión cerebral irreversible y un pronóstico ominoso, una descripción que refleja la extrema gravedad del cuadro, aunque sin permitir anticipar por sí sola una evolución determinada. Mientras permanece bajo atención médica, los investigadores buscan reconstruir cómo ocurrió el ataque y quién fue el autor del disparo.

Ataques a tiros, un homicidio y una persecución

Según informó el Ministerio de Seguridad de Río Negro, pocas horas después del hecho, la noche de violencia comenzó con una serie de disparos registrados en distintos puntos de la zona norte de Roca. El primer aviso llegó desde el Centro Inteligente de Seguridad, que detectó detonaciones contra una vivienda ubicada sobre calle Cerri al 4100. Cuando llegó la Policía, encontró cuatro impactos en una pared y varias vainas servidas en la calle.

Minutos después se produjo otro ataque contra una casa de calle Rivadavia al 4300. También se constataron impactos de bala sobre la vivienda, aunque en ese momento no había personas heridas. Una ampliación de la denuncia permitió incorporar una posible línea relacionada con un conflicto previo entre jóvenes de la zona.

Sin embargo, cerca de las 23, la situación volvió a escalar. Dos hombres que se movilizaban en una moto 110cc. habían efectuado varios disparos contra la misma vivienda de Rivadavia al 4300. Poco después, a unos cien metros del lugar, otros dos hombres también dispararon en dirección a la casa. En medio de esa secuencia, Molinez recibió un impacto de bala en el torso y fue trasladado al hospital, donde murió poco después.

A partir de los testimonios y las primeras tareas investigativas, la Policía inició la búsqueda de una moto que fue utilizada en el episodio. Un hombre que circulaba en una Corven Energy 110cc. fue localizado cuando intentaba escapar. Abandonó el rodado e intentó ingresar a una vivienda de calle Islas Orcadas al 4200, pero fue interceptado por los efectivos.

El hombre quedó inicialmente detenido por encubrimiento, mientras la moto fue secuestrada y quedó a disposición de la investigación. Sin embargo, Zornitta resolvió posteriormente que recuperara la libertad. La situación es relevante porque esa detención no significó que el hombre quedara imputado como autor del homicidio ni que se hubiera establecido que fue quien efectuó los disparos.

Pero la noche todavía tenía otro episodio grave. Después de la medianoche, un nuevo llamado al 911 RN Emergencias alertó sobre una persona baleada en Don Bosco y Colón. Allí fue encontrado Iraira, con la lesión en la cabeza que lo mantiene internado en estado crítico. De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el atacante escapó en una motocicleta después de efectuar los disparos.

Mientras tanto, la Brigada de Investigaciones y el Gabinete de Criminalística avanzan con el análisis de las evidencias, las vainas servidas, los impactos y los testimonios para intentar identificar a los responsables. Los investigadores también deben determinar si los ataques registrados durante la noche forman parte de una misma secuencia o si se trata de episodios diferentes.

Como si la noche no hubiera dado suficiente material para la investigación, horas después una vivienda ubicada en la zona de Albatros y Sarmiento terminó incendiada. Bomberos trabajaron en el lugar y lograron controlar las llamas. Por el momento, no surgieron testimonios que permitan atribuir el incendio a una tercera persona, aunque los investigadores también deberán establecer si existe algún vínculo con los episodios anteriores. Más teniendo en cuenta que la persona que vive ahí es prima de Molinez.