Detuvieron en Merlo, provincia de Buenos Aires, a Brian Leandro Lesta (30 años), quien estuvo prófugo de la Justicia durante varios días, tras ser acusado de asesinar y enterrar a su pareja, Gisela Alejandra Ruocco (35), en Claypole. El cuerpo fue encontrado en el patio de su casa por el hijo de la víctima, de 12 años, tras no tener novedades de su paradero durante una quincena.

Su captura se logró luego de que vecinos lo hayan visto caminar por la vía pública, en la zona de las calles Juncal y Balbin, en Merlo y, en sus denuncias, señalaron que lograron identificarlo por la difusión de imágenes en los medios de comunicación.

El hallazgo del cuerpo de la víctima sucedió el pasado sábado cuando uno de sus hijos se acercó hasta la casa en la que vivía su mamá y Lesta en Claypole, partido de Almirante Brown.

El horror en el patio de una casa

En su testimonial, el menor expuso que no tenía novedades de su mamá desde hacía quince días, que a comienzos de abril le consultó al acusado sobre su mamá y le respondió que no sabía dónde estaba. Asimismo, contó que observó tierra removida en el patio.

Ante la falta de comunicación, el adolescente se acercó una vez más hasta la vivienda y allí Lesta le expresó que “nunca más” la iba a ver, por lo que el menor corrió hasta el patio, empezó a remover la tierra y observó un brazo que tenía un tatuaje: era su mamá.

De manera inmediata se realizó un operativo en el lugar y las autoridades constataron que el cuerpo de Ruocco “se encontraba en avanzado estado de descomposición y tenía un trapo colocado en la boca”.

La causa, a cargo de la UFI N°17 de Lomas de Zamora, está caratulada como homicidio en contexto de género.