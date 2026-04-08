Un episodio de violencia de género se registró en Villa Regina, donde un hombre de 54 años fue detenido luego de agredir a su pareja de 46 años en un hecho calificado como tentativa de femicidio. La rápida intervención del personal de la Comisaría 5º y de la Comisaría de la Familia permitió resguardar a la mujer y trasladarla de inmediato a un hospital para su atención.

El incidente ocurrió en un departamento del Hotel City, donde el agresor primero amenazó con suicidarse colocando un cinto en su cuello. Tras deponer esa actitud, encerró a la mujer y ejerció violencia física contra ella. Los gritos de pedido de auxilio de la mujer alertaron a la policía, que llegó rápidamente al lugar y procedió a la detención inmediata del hombre.

La víctima recibió asistencia médica y contención psicológica durante todo momento. El caso fue caratulado como tentativa de femicidio, con intervención de la Unidad Fiscal de Turno Descentralizada de Regina. Además, se radicaron denuncias por infracción a la Ley 3040/4241, que establece el contexto preventivo y el procedimiento judicial para atender la violencia familiar. Además, garantiza la protección, asistencia integral y medidas cautelares para víctimas de violencia física o psíquica en el grupo familiar, promoviendo una red de contención.

Tomó intervención el Juzgado de Familia N°19 y el Sistema de Abordaje Territorial (SAT), garantizando apoyo integral a la mujer en situación de violencia. Las investigación judicial y policial continúa para determinar las medidas legales contra el agresor, en un hecho que vuelve a poner en agenda la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y protección frente a la violencia de género en la provincia.