Una familia de Rincón Club de Campo, en Neuquén, fue víctima de un violento robo durante la noche del lunes. Dos delincuentes armados ingresaron a la vivienda, redujeron y maniataron a sus integrantes y escaparon con dinero y una camioneta.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los sospechosos habrían ingresado al barrio alrededor de las 20.40, tras atravesar un alambrado ubicado en el sector de calle Las Bardas. El asalto a la vivienda de calle 14 habría ocurrido entre las 22 y las 22.30.

La camioneta utilizada para escapar fue encontrada posteriormente abandonada a seis cuadras del barrio. La Policía del Neuquén analiza las cámaras de seguridad internas y de la vía pública para intentar identificar a los autores. La familia se encuentra en buen estado de salud y, por el momento, no hay detenidos.

Los delincuentes habrían ingresado por un alambrado

La investigación se inició luego del asalto registrado durante la noche del lunes en una vivienda de Rincón Club de Campo, uno de los barrios privados ubicados en la ciudad de Neuquén.

Según la información reunida hasta ahora, dos hombres armados habrían ingresado al predio cerca de las 20.40, atravesando el alambrado situado en inmediaciones de calle Las Bardas.

Más tarde, entre las 22 y las 22.30, los sospechosos habrían llegado hasta una vivienda de calle 14.

De acuerdo con los testimonios de vecinos, los delincuentes habrían entrado por una ventana. Una vez dentro, amenazaron con armas a los ocupantes y los maniataron.

Qué se llevaron durante el asalto

Los delincuentes permanecieron en la vivienda y se apoderaron de dinero y otros elementos, aunque todavía no se informó oficialmente cuál fue el monto sustraído.

La precisión sobre el botín todavía está pendiente porque, al momento de brindar información sobre el caso, el propietario de la vivienda aún no había formalizado la denuncia, según explicó el comisario inspector Marcos Mazzone.

Después del robo, los sospechosos tomaron una camioneta perteneciente a la familia y escaparon del barrio.

La camioneta apareció abandonada a seis cuadras

El vehículo fue localizado poco después del asalto, estacionado a unas seis cuadras de Rincón Club de Campo.

El hallazgo permitió a los investigadores concentrar parte de las tareas en determinar por dónde continuaron su fuga los delincuentes después de abandonar la camioneta.

La Policía realizó además un operativo de rastrillaje dentro y en los alrededores del barrio, aunque hasta el momento no logró localizar a los dos sospechosos.

Las cámaras serán clave para identificar a los autores

Uno de los principales elementos con los que cuenta la investigación son las cámaras de seguridad.

Los investigadores analizan tanto los registros del interior del barrio como las imágenes obtenidas en la vía pública, con el objetivo de reconstruir el recorrido de los delincuentes, determinar cómo ingresaron y establecer hacia dónde se dirigieron después de abandonar la camioneta.

El análisis de las imágenes también podría permitir establecer si actuaron solos o si contaron con algún tipo de apoyo externo, aunque por ahora no hay información oficial que confirme esa posibilidad.

Más allá de la violencia del episodio, los integrantes de la familia que se encontraban en la vivienda no sufrieron lesiones de gravedad y se encuentran en buen estado de salud.

La investigación continúa bajo intervención policial y judicial, mientras se aguarda la formalización de la denuncia y el resultado de las primeras medidas investigativas.