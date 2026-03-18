Durante la tarde de este martes, personal de la División Motorizada (De.Mo.Se) secuestro una motocicleta con pedido y demoró a un joven de 20 años.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas, mientras efectivos realizaban patrullaje preventivo por calle 1° de Enero, cuando detectaron una motocicleta sin chapa patente, sin espejos retrovisores y conduciendo sin casco. Todo esto coincidía con las características de un rodado denunciado como sustraído horas antes.

Al intentar identificar al conductor, éste hizo caso omiso a la voz de alto y se dio a la fuga por calle Quimey hacia el sur, abandonando la motocicleta frente a una manzana del sector e ingresando a un domicilio.

Cómo fue entregado y detenido

Al llegar al domicilio donde se escondió, los efectivos entrevistaron a una mujer, quien manifestó ser la madre del joven involucrado y aseguró que éste se entregaría para evitar inconvenientes. Minutos después, el sujeto salió a la vía pública y fue demorado por el personal policial.

Posteriormente, se verificó que la motocicleta una Motomel S2 de color negro presentaba pedido de secuestro vigente por una causa de robo, conforme lo informado por personal de Comisaría 18°.

Finalmente, el rodado y el joven fueron trasladados a sede policial, donde se continuó con las diligencias de rigor.