Un grupo de jóvenes se reunió este domingo a la vera de la Ruta Provincial 23, en cercanías a la localidad de Aluminé. Allí se acercaron con sus motos y autos con la excusa de pasar la tarde y compartir un mate, pero también para competir con sus vehículos en peligrosas carreras de velocidad.

Todo quedó registrado en redes sociales, donde compartieron videos de las picadas. Lorena, madre de uno de los jóvenes, denunció en declaraciones radiales que usaron una vía pública porque "no tienen un espacio seguro, prepararon el domingo para ir a la ruta, tomar mate y disfrutar. Aunque hubo picadas, se organizaron para que nadie resultara lastimado". Según explicó, los chicos se reunieron en un tramo de la ruta prácticamente desocupado.

"No voy a justificar lo que hicieron, pero hay que entender por qué llegaron a ese lugar”, explicó la mujer. Reclamó por la falta de espacios recreativos, culturales y deportivos en Aluminé, "han llevado a los jóvenes a buscar alternativas que, aunque peligrosas, les permiten socializar y expresarse", consideró.

La madre de uno de los jóvenes que corrieron picadas comentó que "Antiguamente existían circuitos de carreras y espacios para la práctica de motocross, así como plazas donde los jóvenes podían reunirse sin riesgos, pero que hoy muchos de esos lugares han desaparecido o no están habilitados".



“Si nos quejamos solo de que los chicos hacen ruido, seguimos en lo mismo. Ellos necesitan un lugar seguro donde divertirse, y hoy no lo tienen. Esto sirve para que se vea que necesitamos generar espacios y contención”, concluyó Lorena.



