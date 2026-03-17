Un operativo policial cargado de tensión y adrenalina terminó con la recuperación de una moto robada, luego de que su conductor se arrojara al Canal Grande de Allen para escapar de los efectivos. Aunque el sospechoso logró huir nadando, el vehículo debió ser rescatado del cauce de agua por los Bomberos Voluntarios.

La historia comenzó en el Barrio Malvinas, cuando personal de la Comisaría 6º divisó un rodado sospechoso: una moto tipo enduro, color negro, sin patente y con partes faltantes. Al intentar detenerlo, el conductor ignoró las órdenes y emprendió una fuga desenfrenada por calles del barrio, bordeando el canal y poniendo en riesgo a todos los que se cruzaban en su camino.

Pero la situación se volvió aún más insólita cuando, en plena persecución, y al verse ya sin chances de zafar, el hombre decidió meterse al canal con la moto. La imagen fue impactante: el vehículo quedó atrapado en las aguas, mientras el sujeto se zambullía y nadaba desesperadamente hacia la jurisdicción de la Comisaría 33º, en el Barrio Colonizadora, del otro lado del canal.

A partir de allí, los efectivos desplegaron un rastrillaje intenso por la zona, aunque el fugitivo logró escabullirse. Sin embargo, la moto quedó como evidencia. Con la colaboración de bomberos, se logró asegurar el rodado y sacarlo del canal, confirmando luego que se trataba de una Zanella 150 cc con pedido de secuestro vigente por robo, solicitado en marzo de 2026 por la Comisaría 26º de Fernández Oro.

Finalmente, el vehículo fue trasladado a la Comisaría 6º de Allen, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.