La causa contra el entrenador del club Unión Vecinal de Neuquén volvió a escalar en las últimas horas. En una audiencia clave, el Ministerio Público Fiscal amplió la acusación contra Darío Ezequiel Mendoza con nuevos hechos y delitos que profundizan el cuadro que ya se investigaba.

La reformulación de cargos no solo incorpora conductas más graves, sino que también expone una dinámica sostenida en el tiempo, en distintos ámbitos vinculados al fútbol juvenil.

La asistente letrada Cecilia Sabatte confirmó en una entrevista con Pancho Casado y el equipo de AM550 que la investigación sumó nuevas víctimas y nuevas pruebas que obligaron a avanzar con la ampliación.

“A partir de distintas entrevistas testimoniales que se tomaron a niños bajo el sistema de cámaras Gesell, encontramos que Mendoza habría cometido otros delitos contra la integridad sexual de los menores, y esto amplía el número de víctimas”, afirmó.

Más víctimas y nuevos delitos

Según detalló la fiscalía, a las imputaciones iniciales se agregaron nuevas figuras penales, entre ellas producción y divulgación de material de abuso sexual infantil, además de nuevos casos de grooming y exhibiciones obscenas agravadas.

“Inicialmente 19 de marzo formulamos cargos y calificamos como promoción de la prostitución agravada, abuso sexual, algunos simples, algunos en grado de tentativa y otros consumados, exhibiciones obscenas agravadas y grooming, y lo que hicimos ayer es ampliar por los delitos de grooming, porque encontramos otras víctimas de ese delito, a lo que se suma también la ampliación por exhibiciones obscenas, y agregamos producción y divulgación de pornografía infantil”, explicó Sabatte.

Dinero, regalos y un vínculo que abría puertas

Uno de los ejes que atraviesa toda la investigación es el movimiento de dinero. La fiscalía detectó transferencias a adolescentes que ahora son analizadas caso por caso.

“Si hoy tenemos que hablar de un número, objetivamente hoy hay 20 menores de edad habrían recibido transacciones bancarias de Mendoza”, indicó.

La sospecha es que esos movimientos no eran aislados. Formaban parte de un mecanismo más amplio.

“La dinámica del hecho tiene que ver con llenar a estos niños de dinero, de teléfonos Iphone, Play Station, asegurarles el puesto en los partidos. Circunstancias para luego poder cometer el delito”, sostuvo.

Lo que pasaba en viajes, entrenamientos y encuentros

Los nuevos hechos incorporados en la causa describen situaciones reiteradas en distintos espacios donde el entrenador quedaba a solas con los adolescentes: su domicilio, concentraciones, viajes de pretemporada y encuentros previos a partidos.

Allí se habrían producido exhibiciones obscenas frente a los chicos, contactos físicos indebidos y otros episodios que ahora forman parte de la acusación.

También se incorporó un hecho particularmente grave: la exhibición de una imagen íntima de un menor ante otros adolescentes.

“La hipótesis es que al menos en una ocasión compartió una imagen que fue tomada a una víctima con otras víctimas, también menores de edad”, detalló la funcionaria.

Captación por redes y pedidos de contenido sexual

Otro tramo de la investigación se centra en el uso de aplicaciones y redes sociales para contactar a los adolescentes.

“El grooming no requiere de contacto físico, es un delito remoto, a partir de un usuario de aplicación”, explicó Sabatte.

En ese contexto, la fiscalía sostiene que el imputado ofrecía dinero a cambio de imágenes o videos de contenido sexual.

“Muchos chicos estaban en su casa cuando fueron contactados por el para hacer algún intercambio de fotografías o videos por dinero”, agregó.

Familias que no sabían y una relación construida con el tiempo

El avance de la causa también dejó al descubierto que muchas familias no tenían indicios de lo que ocurría.

“Hay varias familias que no sabían de esto y siquiera lo sospechaban”, señaló Sabatte.

La investigación apunta a que el vínculo con los padres era parte central de la maniobra.

“Estamos hablando de una persona muy manipuladora, mentirosa, y esta conducta le habilitó la confianza de las familias”, afirmó.

Prisión preventiva y una investigación que sigue creciendo

Con la incorporación de estos nuevos hechos, la fiscalía pidió extender la prisión preventiva. La Justicia hizo lugar y Mendoza continuará detenido por cuatro meses mientras avanza la causa.

El argumento central fue el riesgo de entorpecimiento, especialmente por conductas previas del imputado.

“Mendoza, desde el primer momento que inicio la investigación tuvo una inconducta procesal evidente… notificado de que no tenía que acercarse a víctimas y testigos, no le importó”, sostuvo Sabatte.

Una trama abierta

La causa está lejos de cerrarse. La fiscalía continúa analizando dispositivos electrónicos secuestrados y nuevos movimientos bancarios que podrían ampliar aún más el alcance de la investigación.

“Estamos recibiendo todo el tiempo movimientos bancarios y estamos a la espera de la apertura de dispositivos móviles”, indicó.

Mientras tanto, no se descarta la aparición de más víctimas ni la posible imputación de otras personas vinculadas al entorno del entrenador.