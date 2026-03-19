Gonzalo es padre de uno de los adolescentes que juega en el Club Unión Vecinal de la ciudad de Neuquén y también es una de las víctimas de estafa del abogado y entrenador de fútbol de 28 años, a quien además denuncian por supuestos abusos de al menos tres jugadores de la institución.

El padre y víctima de estafa habló en La mañana es de la Primera por AM550 sobre la relación que tenían con el acusado: “Se generó una relación con la que se tenía con muchos de los padres, era una categoría muy unida. La premisa era que el club era una familia. Los chicos se veían identificados con el club y los padres acompañaban en ese sentido”.

Las malas noticias llegaron como una cascada. Los presuntos abusos a jugadores, las acusaciones en redes sociales y luego las estafas. “Hasta ese momento no nos imaginábamos lo que íbamos a pasar”, señaló.

Gonzalo expresó que la denuncia en la Fiscalía de Delitos Económicos la realizó el 11 de febrero de este año. “Hasta lo que sé, hay tres créditos pedidos en distintos bancos y hay un uso de tarjetas de crédito a mi nombre”, especificó. Y añadió: “Sacó créditos de casi 160 millones y me puso en condición 6 en el veraz”.

Los primeros créditos fueron sacados en septiembre del 2025 y el vecino neuquino descubrió la estafa a fines de enero. “No sospeché nada, por ahí había algunas informaciones que me llegaban, pero confiaba en él, que era abogado”, reconoció.

Son varios los padres que denunciaron estafas, a todos los engañaron con la misma modalidad, abusó de la confianza que las familias les habían brindado. Además, estiman que hay más casos que todavía no se presentaron a la justicia.

Los regalos a los jugadores

“Es un golpe muy grande para toda la comunidad del club, no esperábamos algo así”, dijo Gonzalo, quien también se refirió a los supuestos abusos, los cuales guardan relación con las estafas: “Le regalaba botines y teléfonos Iphone a algunos chicos. No era para todos. En el caso de mi hijo, por suerte no recibía esos regalos. Eran cosas que le entregaba a los chicos por motus propio. Ahora está todo en manos de la justicia”.

Gonzalo contó que los créditos “aparentemente los habría sacado en distintos bancos bancos con un reconocimiento facial, con un DNI y un recibo de sueldo falso”. “Cuando me enteré de la deuda empecé a recorrer los bancos y básicamente lo hicieron con esos datos”, añadió.

Según los casos denunciados todas las estafas rondan por encima de los 100 millones y creen que hay gente que no se enteró que fue víctima.

Una familia destruida

“Desde que nos enteramos, nuestra familia no es más normal, me afectó en lo psicológico, en el trabajo, sumando lo que hizo a los chicos… Ya no es lo mismo levantarse todas las mañanas esperando de dónde te van a intimar. Ojalá que el peso de la ley sea absoluto y se demuestre la verdad, para que uno siga siendo la misma persona de bien que fue toda la vida. Somos gente laburadora que si tuviéramos que devolver esa plata no nos alcanzaría la vida útil”, expresó Gonzalo, profundamente angustiado.

El vecino neuquino invitó a otras personas que aún no se han presentado a loa justicia a radicar la denuncia para que lo hagan. “Se está esperando que se acerquen más, somos varios pero se espera que se acerquen más. La denuncia es individual, pero mientras más damnificado haya más pruebas habrá”, informó.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que la formulación de cargos se realizará este jueves a las 13.