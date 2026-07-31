Un hombre fue detenido durante la madrugada del miércoles luego de ingresar a un comercio del Bajo de la ciudad mediante un boquete realizado en el techo, con la intención de sustraer elementos del lugar. El hecho fue detectado por personal de la Comisaría Segunda, que acudió al establecimiento en el marco de tareas preventivas.

Al arribar al comercio, los efectivos observaron a dos personas en el interior del local, quienes al advertir la presencia policial intentaron escapar. Uno de los sospechosos fue interceptado y demorado a pocos metros del lugar, mientras se constató que el ingreso al inmueble se había producido a través de una abertura en la estructura del techo.

El dinero sustraído fue recuperado y quedó secuestrado por disposición de la Fiscalía interviniente.

Durante la inspección del sector, los policías encontraron dos cascos sobre techos linderos, que habrían sido utilizados por los involucrados. Luego, el propietario del comercio confirmó el faltante de dinero en efectivo de baja denominación, que fue encontrado entre las pertenencias del hombre detenido y quedó secuestrado por disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

La investigación continúa bajo intervención del Ministerio Público Fiscal para determinar la participación de los involucrados y esclarecer las circunstancias del intento de robo. El procedimiento permitió recuperar el dinero sustraído y avanzar con las actuaciones correspondientes.