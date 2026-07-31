¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Intentó escapar

Entró por un boquete en el techo para robar un comercio en el Bajo neuquino, pero terminó detenido

Un hombre fue demorado luego de ingresar a un local por el techo e intentar escapar al advertir la llegada de la Policía. Los efectivos recuperaron dinero en efectivo que había sido sustraído y secuestraron elementos vinculados al hecho.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Viernes, 31 de julio de 2026 a las 11:56
PUBLICIDAD
La Policía encontró un boquete en el techo del comercio utilizado para ingresar durante el robo.

Un hombre fue detenido durante la madrugada del miércoles luego de ingresar a un comercio del Bajo de la ciudad mediante un boquete realizado en el techo, con la intención de sustraer elementos del lugar. El hecho fue detectado por personal de la Comisaría Segunda, que acudió al establecimiento en el marco de tareas preventivas.

Al arribar al comercio, los efectivos observaron a dos personas en el interior del local, quienes al advertir la presencia policial intentaron escapar. Uno de los sospechosos fue interceptado y demorado a pocos metros del lugar, mientras se constató que el ingreso al inmueble se había producido a través de una abertura en la estructura del techo.

El dinero sustraído fue recuperado y quedó secuestrado por disposición de la Fiscalía interviniente.

Durante la inspección del sector, los policías encontraron dos cascos sobre techos linderos, que habrían sido utilizados por los involucrados. Luego, el propietario del comercio confirmó el faltante de dinero en efectivo de baja denominación, que fue encontrado entre las pertenencias del hombre detenido y quedó secuestrado por disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

La investigación continúa bajo intervención del Ministerio Público Fiscal para determinar la participación de los involucrados y esclarecer las circunstancias del intento de robo. El procedimiento permitió recuperar el dinero sustraído y avanzar con las actuaciones correspondientes.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD