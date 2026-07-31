Una denuncia por el robo de dos teléfonos celulares del interior de un vehículo de reparto de Correo Argentino terminó destapando una situación mucho más compleja. Un allanamiento realizado en un domicilio de la Toma La Familia permitió secuestrar celulares, armas de fabricación casera, municiones y otros elementos de interés para la investigación, además de dejar a una persona imputada por distintos delitos.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría 19° de Confluencia junto con la Oficina de Investigaciones Zona Sureste y el Departamento Seguridad Metropolitana, en el marco de una causa que quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

De un robo a un allanamiento con múltiples secuestros

La investigación comenzó tras la denuncia presentada el 29 de julio por el robo de dos teléfonos celulares que estaban dentro de un vehículo de reparto de Correo Argentino.

Con las primeras tareas investigativas, los efectivos reunieron los elementos necesarios para solicitar una orden judicial. La medida se concretó el 30 de julio en una vivienda del sector Toma La Familia y tuvo resultados positivos.

Durante el operativo fueron secuestrados cuatro teléfonos celulares, un chaleco porta placas, dos armas de fabricación casera, tres municiones calibre .22, tres bicicletas de distintas marcas y rodados, además de una funda para teléfono celular que guarda relación con la causa que originó la investigación.

Cuatro demorados y un imputado

Como parte del procedimiento fueron demoradas cuatro personas mayores de edad.

Por disposición de la autoridad judicial, tres recuperaron la libertad una vez finalizadas las diligencias. En cambio, una cuarta persona quedó imputada por presunto hurto y por tenencia y portación ilegal de arma de fuego.

Además, la Unidad Fiscal de Narco Criminalidad dispuso su traslado para la correspondiente formulación de cargos en esa jurisdicción.

Una investigación que avanzó en pocos días

Entre la denuncia y el allanamiento transcurrieron apenas unos días. Ese trabajo permitió a los investigadores reunir pruebas suficientes para concretar el procedimiento judicial y secuestrar distintos elementos que ahora serán incorporados a la causa.

La investigación continúa para determinar el origen de todos los objetos hallados durante el allanamiento y establecer si guardan relación con otros hechos delictivos.