Un hombre fue acusado por la Justicia de Bariloche de haber ingresado sin autorización a la vivienda de su expareja y amenazarla de muerte en un episodio que fue encuadrado dentro de un contexto de violencia de género.

La denuncia fue presentada por la víctima luego de que el acusado irrumpiera en el domicilio y protagonizara una situación intimidatoria que generó temor por su integridad física. A partir de ese relato, la Fiscalía impulsó una investigación y avanzó con la formulación de cargos correspondiente.

Según se expuso durante la audiencia judicial, el hecho se suma a antecedentes de conflictos previos y motivó la adopción de medidas de protección destinadas a evitar nuevos episodios de violencia. Entre ellas se encuentran restricciones de acercamiento y prohibiciones de contacto mientras continúa la investigación.

Las autoridades judiciales señalaron que este tipo de conductas deben analizarse en el marco de la violencia de género, debido al impacto que generan sobre las víctimas y al riesgo de reiteración de los hechos.

La causa continuará con la recolección de pruebas y testimonios para determinar la responsabilidad del acusado y definir los próximos pasos procesales.