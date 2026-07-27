¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
INVESTIGACIÓN

Entró a la casa de su expareja, la amenazó de muerte y quedó acusado en Bariloche

La Fiscalía formuló cargos por un hecho de violencia de género ocurrido en la ciudad. La Justicia impuso restricciones de acercamiento y otras medidas de protección mientras continúa la investigación.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 27 de julio de 2026 a las 18:16
PUBLICIDAD
Acusan a un hombre de ingresar a la casa de su expareja y amenazarla de muerte.

Un hombre fue acusado por la Justicia de Bariloche de haber ingresado sin autorización a la vivienda de su expareja y amenazarla de muerte en un episodio que fue encuadrado dentro de un contexto de violencia de género.

La denuncia fue presentada por la víctima luego de que el acusado irrumpiera en el domicilio y protagonizara una situación intimidatoria que generó temor por su integridad física. A partir de ese relato, la Fiscalía impulsó una investigación y avanzó con la formulación de cargos correspondiente.

Según se expuso durante la audiencia judicial, el hecho se suma a antecedentes de conflictos previos y motivó la adopción de medidas de protección destinadas a evitar nuevos episodios de violencia. Entre ellas se encuentran restricciones de acercamiento y prohibiciones de contacto mientras continúa la investigación.

Las autoridades judiciales señalaron que este tipo de conductas deben analizarse en el marco de la violencia de género, debido al impacto que generan sobre las víctimas y al riesgo de reiteración de los hechos.

La causa continuará con la recolección de pruebas y testimonios para determinar la responsabilidad del acusado y definir los próximos pasos procesales.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD