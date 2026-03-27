Un nuevo episodio de violencia de género volvió a encender las alarmas en Neuquén. Un hombre fue imputado y quedó detenido con prisión preventiva luego de amenazar de muerte e intentar agredir a su expareja dentro de un supermercado, a pesar de tener una prohibición de acercamiento vigente.

El hecho ocurrió el pasado 22 de marzo, alrededor de las 13, en una sucursal ubicada en la zona oeste de la ciudad. Según reconstruyó el fiscal del caso, Gastón Medina, el imputado interceptó a la mujer mientras realizaba compras, intentó atacarla con un cabezazo y la amenazó de muerte frente a otras personas que se encontraban en el lugar.

La víctima logró esquivar la agresión y el hombre se retiró, pero fue localizado pocos minutos después por personal policial gracias al sistema de monitoreo de la tobillera electrónica que tenía colocada.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal le atribuyó los delitos de amenazas en concurso real con desobediencia a una orden judicial, en calidad de autor. La acusación se apoya en el testimonio de la víctima, la intervención policial y los registros del dispositivo dual, que confirmaron su presencia en el lugar. Además, se suman otras pruebas en proceso de recolección, como imágenes de cámaras de seguridad y testimonios.

Uno de los elementos más graves del caso es que el imputado tenía vigente una restricción de acercamiento de 900 metros, dispuesta por el fuero de familia, junto con el uso obligatorio de tobillera electrónica. Ambas medidas fueron incumplidas al momento del ataque.

El juez de garantías Luis Giorgetti dio por formulados los cargos, estableció un plazo de investigación de un mes y ordenó la prisión preventiva por el mismo período. En su resolución, consideró que existe un riesgo concreto para la integridad de la víctima y que las medidas previas no lograron evitar el nuevo episodio de violencia.

El caso vuelve a poner en foco la eficacia de los dispositivos de control y las restricciones judiciales en contextos de violencia de género, en una ciudad donde este tipo de hechos continúa generando preocupación