Lo que parecía un golpe perfecto duró apenas dos horas. Un hombre entró a una fiambrería de Cipolletti, amenazó a la empleada con lo que parecía ser un arma de fuego, se llevó $313 mil de la recaudación y hasta una bicicleta que estaba destinada a un sorteo entre clientes. Sin embargo, la fuga terminó poco después: fue localizado por las cámaras del 911 RN Emergencias y detenido junto a una mujer cuando todavía circulaban con parte del botín.

El asalto ocurrió cerca de las 23 en un comercio ubicado en la esquina de Esmeralda y Ecuador del barrio Don Bosco de Cipolletti. Según la reconstrucción de los investigadores, el sospechoso no improvisó. Primero ingresó al local acompañado por una mujer, observó el movimiento y se retiró sin comprar nada. Minutos más tarde regresó solo, con otra ropa, dispuesto a concretar el robo.

La maniobra fue rápida. En cuestión de segundos se apoderó de $313 mil en efectivo y de una bicicleta blanca con detalles violetas que estaba exhibida para un sorteo. Después desapareció de la escena junto a su cómplice antes de que alguien pudiera reaccionar.

Pero la tranquilidad les duró poco. Apenas ingresó la denuncia, comenzó un operativo para intentar encontrarlos. Mientras los peritos del Gabinete de Criminalística trabajaban en la fiambrería levantando huellas y recolectando pruebas, las características de los sospechosos fueron distribuidas entre los móviles policiales y los operadores del sistema de monitoreo.

El giro de la historia llegó poco después de la 1 de la madrugada.Desde el centro de monitoreo, un operador logró divisarlos y comenzó seguirlos en tiempo real. También descubrió un detalle llamativo: el hombre ya no llevaba la misma ropa con la que había sido descripto tras el asalto. Había intentado cambiar su apariencia para pasar desapercibido.

Las imágenes permitieron reconstruir cada movimiento. Los sospechosos avanzaban por distintas calles cuando fueron ubicados por efectivos policiales de la Comisaría 24°. La mujer circulaba justamente en la bicicleta que había sido robada de la fiambrería.

Cuando advirtieron que estaban rodeados, intentaron escapar. El hombre abandonó la bicicleta en la que se movilizaba y salió corriendo. La fuga incluyó patios y sectores internos de viviendas del barrio Don Bosco, mientras los uniformados desplegaban una intensa búsqueda para evitar que desapareciera entre las calles del sector.

La carrera terminó pocos minutos después. El sospechoso fue reducido y detenido, al igual que la mujer que lo acompañaba. Durante los procedimientos posteriores, los investigadores secuestraron la bicicleta robada, una mochila y una réplica de arma de fuego que será incorporada a la causa judicial.