Una mujer de 24 años quedó en la mira de la Justicia Federal tras intentar ingresar marihuana a una comisaría de Cipolletti donde se encuentra detenido su pareja. La droga estaba escondida dentro de un envase de talco que formaba parte de un paquete con alimentos y elementos de higiene. Pero un control de rutina desbarató la maniobra antes de que llegara a destino.

La secuencia ocurrió durante la noche del domingo en la Comisaría 4°. Como ocurre cada vez que familiares o allegados acercan pertenencias para personas alojadas en dependencias policiales, los objetos fueron sometidos a una requisa obligatoria. Lo que parecía una entrega más terminó convirtiéndose en un procedimiento judicial.

Según se informó, la joven llegó a la unidad con distintos artículos destinados a su pareja detenida. Entre ellos había un recipiente de talco que no llamaba la atención. Sin embargo, al momento de revisar minuciosamente el contenido, los efectivos detectaron una irregularidad que encendió las alarmas.

Fue entonces cuando apareció el inesperado hallazgo. En el interior del envase había un envoltorio oculto que contenía dos cigarrillos armados artesanalmente con una sustancia vegetal verdosa compatible con marihuana. El descubrimiento dejó al desnudo una maniobra que buscaba burlar los controles de seguridad de la dependencia policial.

La situación cambió de inmediato. El procedimiento se frenó en seco, se convocó a testigos para dar transparencia a las actuaciones y se avanzó con el secuestro de la sustancia. Minutos después tomó intervención la Justicia Federal, que ordenó las diligencias correspondientes en el marco de una infracción a la Ley de Estupefacientes.

Detrás del hallazgo hay un dato que no pasó inadvertido: la droga estaba escondida en un producto de uso cotidiano, elegido justamente para evitar sospechas. La estrategia apuntaba a que los porros pasaran desapercibidos entre los elementos personales destinados al interno.

Ahora la investigación buscará determinar todos los detalles de la maniobra y establecer las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, la mujer fue notificada de sus derechos y quedó vinculada a una causa federal.