Un hombre de 58 años oriundo de Neuquén murió durante una fiesta electrónica que se desarrolló en Cipolletti. La víctima sufrió una fuerte caída de espaldas, golpeó violentamente la cabeza contra el suelo y comenzó a perder sangre. Aunque una ambulancia que se encontraba en el lugar intentó trasladarlo de urgencia al Hospital Pedro Moguillansky, falleció durante el trayecto. Horas después, la autopsia confirmó que la muerte fue consecuencia de un paro cardiorrespiratorio y, según fuentes vinculadas a la investigación, los análisis realizados revelaron la presencia de distintas sustancias en su organismo.

La dramática secuencia ocurrió cerca de las 3 de la mañana del domingo, mientras cientos de personas participaban del evento de música electrónica. De acuerdo con los primeros datos reunidos por los investigadores, el hombre se desplomó repentinamente y cayó de espaldas. El impacto fue extremadamente violento y le provocó una importante herida en la zona de la nuca, acompañada por un intenso sangrado que alertó a quienes se encontraban cerca.

Inmediatamente intervino el personal sanitario. Los paramédicos realizaron las primeras maniobras de asistencia y decidieron trasladarlo al Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados durante el recorrido, el hombre, identificado como Guillermo Ángel Monti, de 58 años, murió antes de llegar al centro asistencial.

El neuquino de 58 años cayó de espaldas y murió cuando era trasladado al hospital, en sus bolsillos tenía distintos tipos de drogas

Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de Guillermo Monti. Un gran amigo de nuestra comunidad. Acompañamos a su familia, seres queridos y amistades en este doloroso momento. Haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias. Asimismo acompañamos y respetamos el dolor de su familia y seres queridos. Pidiendo consideración y respeto mientras atraviesan esta difícil situación. Lo recordaremos con cariño y afecto

Concurrentes a la fiesta confirmaron que la música cortó unos 15 minutos antes de lo previsto, a las 5.45. Y que desde la organización confirmaron que fue por lo sucedido con Monti. Es más, en las redes sociales expresaron el dolor por lo sucedido. "Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de Guillermo Monti. Un gran amigo de nuestra comunidad. Acompañamos a su familia, seres queridos y amistades en este doloroso momento. Haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias. Asimismo acompañamos y respetamos el dolor de su familia y seres queridos. Pidiendo consideración y respeto mientras atraviesan esta difícil situación. Lo recordaremos con cariño y afecto", reza el mensaje de letras blancas con fondo negro.

Mientras tanto, efectivos policiales y personal de Criminalística comenzaron a reconstruir lo ocurrido. Durante la inspección de las pertenencias de la víctima encontraron varios elementos que rápidamente llamaron la atención de los investigadores. Entre ellos había cuatro bolsas tipo Ziploc de pequeño tamaño. Una contenía tres cigarrillos armados, dos tenían una sustancia rosada y otra guardaba un pequeño papel vacío..

De acuerdo con lo informado por fuentes confiables a Mejor Informado, los cigarrillos armados serían porros de marihuana, El cartón vacío, pintado con LSD. En tanto que la sustancia rosa secuestrada es la denominada tusi, conocida popularmente como "cocaína rosa", una droga sintética de diseño cuya composición puede variar considerablemente de una dosis a otra.

Los especialistas explican que el tusi suele estar compuesto por mezclas de ketamina (un poderoso anestésico, analgésico y alucinógeno de uso veterinario), MDMA (más conocido como éxtasis) y otros estimulantes. Debido a que no existe una fórmula única, sus efectos son impredecibles y pueden incluir alteraciones cardíacas, aumento de la presión arterial, episodios de paranoia, alucinaciones, desorientación e incluso cuadros más severos que comprometen la salud de quien la consume.

Por otra parte, la investigación avanzó durante toda la madrugada. A las 5.30 de la mañana, el cuerpo fue retirado del hospital cipoleño y trasladado a la morgue judicial de General Roca, donde los forenses realizaron la autopsia correspondiente.

El resultado preliminar despejó una de las principales dudas del caso. Los médicos determinaron que no existían signos de criminalidad ni lesiones compatibles con una agresión. La muerte fue atribuida a un paro cardiorrespiratorio producido tras la caída y el fuerte golpe sufrido en la cabeza.

Sin embargo, el expediente sumó otro elemento de relevancia. Se espera un informe detallado de las muestras sanguíneas obtenidas durante las pericias forenses. Los últimos movimientos del hombre dentro del predio pueden servir para establecer con precisión qué ocurrió durante los minutos previos a la caída fatal. Los resultados toxicológicos podrían convertirse en una pieza clave para comprender el contexto completo de una muerte que conmocionó a los asistentes de la fiesta electrónica del fin de semana en Cipolletti.