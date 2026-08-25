La Fiscalía imputó a un hombre acusado de romper a patadas y con una barreta la puerta de una vivienda del barrio Los Tilos de Cipolletti para robar una torre de sonido y, días después, contactar a la víctima para ofrecerle devolverla a cambio de que retirara la denuncia penal. El juez de Garantías Juan Pedro Puntel dio por formulados los cargos y habilitó una investigación que se extenderá durante cuatro meses.

El hecho ocurrió el 10 de junio, alrededor de las 17:45. Según la acusación del fiscal adjunto Juan Pablo Escalada, el sospechoso llegó hasta la vivienda como acompañante en un Renault Stepway. Mientras el conductor permanecía en el vehículo, quien ahora fue imputado habría descendido y forzado el ingreso a la casa.

Para entrar, habría utilizado una barreta y pateado la puerta hasta conseguir abrirla. Una vez adentro, tomó la torre de sonido y escapó junto al conductor, quien ya había sido imputado en junio y señalado como el encargado de hacer de “campana”.

Sin embargo, el episodio tuvo un giro particular días después. Según la Fiscalía, el acusado contactó a la víctima a través de Facebook y le ofreció devolver la torre de sonido, aunque habría puesto una condición: que retirara la denuncia penal por el robo. Ese contacto quedó incorporado como uno de los elementos de la investigación.

A partir de los datos aportados por testigos sobre el vehículo utilizado y del testimonio de una persona que aseguró haber reconocido al sospechoso, la Fiscalía pudo avanzar con la acusación. También forman parte de la evidencia la denuncia del damnificado y las actas realizadas por efectivos policiales y personal de la Brigada de Investigaciones.

Durante la audiencia, el defensor oficial Rodrigo Martínez cuestionó la formulación de cargos y sostuvo que existen deficiencias en el relato del hecho. Planteó además que la teoría fiscal resulta difícil de probar debido a la “orfandad probatoria” sobre un aspecto central: la autoría del robo. El juez, sin embargo, consideró suficientes los elementos presentados y habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses.

Finalmente, Puntel hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía ante el riesgo de entorpecimiento de la investigación. El acusado deberá mantenerse a 200 metros de la vivienda y de la víctima y tendrá prohibido cualquier tipo de contacto con ella, ya sea personalmente, por teléfono, redes sociales o cualquier otro medio. La causa seguirá avanzando mientras la Justicia analiza las pruebas reunidas y el particular intento de recuperar lo robado a cambio de retirar la denuncia.