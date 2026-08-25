Río Negro asumió el control operativo de las rutas nacionales 22 y 151 tras el acuerdo firmado con Nación, una decisión que abre una nueva etapa para dos corredores estratégicos del Alto Valle y Vaca Muerta, que, al mismo tiempo, obliga a la Provincia a enfrentar décadas de deterioro, obras inconclusas y problemas de infraestructura; desde Cipolletti, el intendente Rodrigo Buteler respaldó la medida, pero advirtió que ahora comienza la parte más difícil: transformar rutas colapsadas en vías seguras y funcionales.

La decisión tiene un peso político y territorial enorme. Después de años de reclamos, Río Negro decidió hacerse cargo de la gestión, administración y mantenimiento de las rutas 22 y 151. El acuerdo fue firmado por el gobernador Alberto Weretilneck junto al jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Sin embargo, el traspaso no significa que de un día para otro la Provincia vaya a recibir cada kilómetro: el proceso será gradual y dependerá de la liberación de contratos y obligaciones que todavía permanecen bajo órbita nacional.

Pero mientras los papeles avanzan, la realidad sigue siendo la misma. Pozos, tránsito pesado, congestionamientos, cruces peligrosos y estructuras que requieren soluciones de fondo forman parte de una postal que los habitantes del Alto Valle conocen demasiado bien.

En ese escenario apareció la voz de Buteler. El intendente de Cipolletti calificó el traspaso como una decisión que la ciudad esperaba desde hace tiempo, aunque no ocultó la contradicción que implica que Río Negro tenga que asumir responsabilidades que durante décadas estuvieron en manos de Nación. Y ahí está una de las claves de la discusión. Para Buteler, hay “dos caras” en esta historia: por un lado, resulta injusto que la Provincia tenga que hacerse cargo de infraestructura nacional mientras los ciudadanos continúan pagando impuestos destinados al sistema vial; por el otro, valoró que el Gobierno rionegrino haya decidido tomar el problema y buscar una salida concreta.

La Ruta 22 y la 151, especialmente en el ingreso y egreso de Cipolletti, dejó hace tiempo de ser solamente una ruta nacional. Es prácticamente una avenida de enormes dimensiones por la que todos los días circulan vecinos, camiones y vehículos que necesitan atravesar uno de los puntos de mayor movimiento del Alto Valle. Por eso, Buteler puso el foco en una situación cotidiana que ya se volvió parte del paisaje: los pozos, las colas interminables, los camiones y las dificultades para cruzar hacia Neuquén. Una combinación que transforma cualquier viaje de pocos kilómetros en una prueba de paciencia.

Sin embargo, hay un problema que sobresale por encima del resto: el puente ferroviario. Los reiterados choques de camiones contra la estructura ubicada entre Cipolletti y Neuquén provocaron interrupciones del Tren del Valle y volvieron a dejar en evidencia que el problema vial no termina en el asfalto. Cada impacto tiene consecuencias sobre el transporte ferroviario y sobre la conexión de miles de personas que utilizan ese servicio.

Por eso, Buteler considera que resolver el puente es una de las prioridades. El Gobierno provincial analiza alternativas para modificar su ubicación y evitar que la solución implique simplemente bajar nuevamente la traza de la Ruta 151, una alternativa que podría generar otros inconvenientes, entre ellos la acumulación de agua.

Además, el intendente puso sobre la mesa una discusión que seguramente generará polémica: cómo financiar semejante desafío. La posibilidad de establecer peajes no fue descartada por Buteler. Para el jefe comunal, si esa herramienta permite conseguir los recursos necesarios para recuperar las rutas, puede ser analizada. La prioridad, sostuvo, es que las obras finalmente se hagan.

El problema es que la Provincia no puede afrontar fácilmente con recursos propios una recuperación integral de semejante magnitud. Y allí vuelve a aparecer la discusión sobre los impuestos al combustible y el financiamiento de la infraestructura vial: mientras Nación continúa recaudando, las provincias empiezan a asumir cada vez más responsabilidades.

Mientras tanto, Río Negro ya definió algunas prioridades concretas. Entre ellas aparecen la intervención sobre Puente 83, en Cipolletti; el reacondicionamiento de la Ruta 151 entre Barda del Medio y Catriel; y la finalización de la rotonda de las rutas 22 y 250 en Choele Choel.

Puente 83 merece un capítulo aparte. Buteler consideró que la situación del sector requiere un estudio más profundo y que el proyecto existente debería ser revisado antes de avanzar. Es decir, tampoco se trata simplemente de agarrar los planos que dejó Nación y comenzar a construir.

Y mientras se discuten rutas, puentes y financiamiento, aparece otra pieza estratégica: el Tren del Valle. Para Buteler, el objetivo no debería limitarse a recuperar la conexión entre Cipolletti y Neuquén. La verdadera apuesta debería ser mucho más ambiciosa: recuperar una red ferroviaria que permita conectar Cipolletti, Fernández Oro, Allen, J.J. Gómez y General Roca, además de fortalecer la comunicación con Neuquén.