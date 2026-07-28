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Inseguridad en Plottier

Entró a robar a un boliche por una ventana y se llevó el frasco de las propinas: lo atraparon por las cámaras

Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia y fueron clave para identificarlo. La Policía lo localizó durante un patrullaje preventivo pocos minutos después del robo. 


 

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Martes, 28 de julio de 2026 a las 13:15
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El sospechoso rompió una ventana para ingresar al local y se llevó el dinero que los trabajadores guardaban en un frasco de propinas. Imagen ilustrativa.

Un hombre fue detenido tras ingresar a robar a un boliche del centro de Plottier, donde rompió una ventana para entrar al local y se llevó un frasco con dinero que contenía las propinas de los trabajadores. Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia y permitieron identificar al sospechoso, que fue localizado por la Policía de Neuquén pocos minutos después.

El hecho ocurrió durante la noche del lunes, cuando se activó la alarma del establecimiento. Al llegar al lugar, los efectivos policiales comprobaron que una ventana lateral había sido violentada y presentaba daños en el vidrio y el marco.

La Policía localizó y demoró al sospechoso tras identificarlo mediante las cámaras de seguridad del boliche.

Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron que el delincuente ingresó por esa abertura hasta el sector de la barra, donde tomó el recipiente con el dinero destinado a las propinas del personal y escapó antes de la llegada de la Policía.

Con las características físicas y la vestimenta del sospechoso obtenidas a partir de los registros fílmicos, se emitió un alerta a los móviles que realizaban patrullajes preventivos en la ciudad. Minutos después, los efectivos interceptaron a un hombre que coincidía con la descripción y procedieron a su identificación y demora.

Por disposición de la Unidad Fiscal interviniente se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes y se ordenaron las diligencias necesarias para avanzar con la investigación del hecho.

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