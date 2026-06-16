Este domingo en la madrugada, un grupo de hombres golpeó salvajemente a un joven en la salida de un boliche en el barrio Sarmiento de la ciudad de Centenario. Se viralizó un video en el que se puede ver cómo, al menos cinco personas, golpean a la víctima con golpes de puño y patadas.

En las imágenes se puede ver cuando uno de los agresores, vestido con un buzo gris, lo arrastra por la calle Paraguay mientras continúa golpeándolo con cachetadas. Luego, otro individuo interviene y le propina una patada. La situación logra ser interrumpida cuando una joven y un hombre se acercan para frenar la agresión. A pesar del ataque, el joven consigue reincorporarse.

De acuerdo a lo informado por Centenario Digital, la víctima sufrió diversas lesiones, según el testimonio de familiares, y fue trasladada al Hospital Natalio Burd, donde recibió asistencia médica.

Familiares del joven solicitaron que se investigue lo ocurrido y aportaron distintas filmaciones del hecho. Además, señalaron que algunos de los agresores no sería la primera vez que protagonizan episodios similares a la salida de locales bailables.

