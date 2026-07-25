Los vecinos de un barrio privado de Plottier recuperaron parte de la tranquilidad luego de que el empresario condenado por abuso sexual dejara la vivienda donde cumplía prisión domiciliaria y regresara a una dependencia policial. Las familias del sector habían expresado preocupación durante los días en que permaneció alojado en el lugar.

La decisión judicial que modificó la situación del condenado fue recibida con alivio por los residentes. El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén revocó el beneficio domiciliario y restableció la prisión preventiva efectiva, una medida que derivó en su traslado a una unidad policial.

El operativo se realizó durante la tarde del jueves con intervención del fiscal del caso Manuel Islas y efectivos de la Policía del Neuquén. El condenado fue retirado del domicilio ubicado en un barrio privado de Plottier y trasladado a una dependencia policial de la capital neuquina.

Los vecinos de Plottier volvieron a sus rutinas después de varios días de preocupación

Héctor, uno de los habitantes del barrio, explicó en diálogo con Cadena Uno que la comunidad recibió la noticia con tranquilidad. Contó que muchas familias habían cambiado sus actividades diarias por temor y que la presencia del condenado había generado preocupación entre quienes viven en el sector.

“Los vecinos volvimos a sentir más calma”, expresó el residente al referirse a la salida del empresario condenado por abuso sexual. También señaló que la situación había impactado especialmente por la cantidad de niños y adolescentes que viven en el barrio.

Durante los días en que el condenado permaneció en la vivienda, algunas familias evitaron que los chicos circularan solos por espacios comunes. Los vecinos también redujeron actividades habituales, como el uso de la plaza del barrio, mientras esperaban una definición judicial.

La comunidad destacó que los reclamos permitieron visibilizar la situación y que la decisión posterior llevó tranquilidad a las familias. Sin embargo, aclararon que seguirán atentos al desarrollo del proceso.

Las familias mantienen la atención sobre futuras decisiones judiciales

Los residentes advirtieron que la preocupación no desapareció por completo. Explicaron que existe temor ante la posibilidad de nuevos pedidos para acceder a una prisión domiciliaria, especialmente por la edad del condenado y los planteos que pueda realizar su defensa.

Héctor indicó que los vecinos buscarán evitar que la vivienda vuelva a convertirse en escenario de una situación similar. En ese sentido, mencionó que analizarán distintas alternativas para impedir que el barrio atraviese nuevamente un conflicto de estas características.

El empresario condenado por abuso sexual permanece alojado en una dependencia policial de Neuquén mientras continúan las instancias judiciales vinculadas a la causa. La comunidad de Plottier aseguró que seguirá de cerca cada nueva resolución.