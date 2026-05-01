Un hombre ingresó por la ventana del baño de una pollería de Villa La Angostura, robó dinero y una computadora, pero la fuga duró poco. Gracias al análisis de cámaras de seguridad y a un rápido trabajo investigativo, la Policía logró identificarlo y demorarlo pocas horas después del hecho.

El episodio ocurrió este jueves en un comercio de la localidad cordillerana. Todo comenzó cuando el propietario abrió el local y sus empleados detectaron el faltante de una computadora y dinero en efectivo. Tras una primera revisión interna y al descartar errores administrativos, decidieron analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Las imágenes revelaron cómo un individuo había ingresado al comercio a través de una ventana del baño, aprovechando la ausencia de personas en el lugar para concretar el robo sin ser advertido.

La Brigada de Investigaciones logró identificar al presunto autor mediante cámaras de seguridad.

Según la denuncia presentada, el autor sustrajo una suma cercana a los 62 mil pesos de la caja chica y una computadora portátil marca ASUS de color negro. No se registraron otros faltantes ni daños de consideración dentro del local.

Cámaras, identificación y demora

Con el material fílmico aportado por los damnificados, efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 28° iniciaron un análisis detallado que permitió individualizar al presunto responsable.

A partir de esa identificación, se desplegaron distintas tareas investigativas en Villa La Angostura hasta lograr localizar y demorar a un hombre de 33 años, señalado como el principal sospechoso del robo.

Fuentes policiales indicaron que el sujeto fue trasladado inicialmente al hospital local para cumplir con los controles médicos de rutina y luego quedó alojado en sede policial, a disposición de la Justicia, mientras avanza la causa.