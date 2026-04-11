Un camión que transportaba carne volcó este sábado por la mañana en la rotonda ubicada en Novella y Lighuen, a la altura de la Escultura de Dinosaurio Saurópodo, en el barrio Melipal de la ciudad de Neuquén. El incidente generó un importante despliegue policial en la zona.

El hecho ocurrió cerca de las 7, cuando por motivos que aún se investigan el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre la calzada. Como consecuencia, la carga quedó expuesta en el lugar.

Los vecinos aguardan en el lugar y cada vez llega más gente.

Ante esta situación, patrulleros de la Policía Metropolitana acudieron rápidamente y montaron un operativo para resguardar la mercadería, luego de que un grupo de personas comenzara a concentrarse con aparentes intenciones de saquear el producto.

Con el correr de los minutos, cada vez más personas se acercaron al sector y, pasadas las 9, comenzaron a llevarse la mercadería.

Según trascendió, el camión transportaba carne vacuna y pollo hacia una importante cadena de supermercados, que, al perder la cadena de frío, ya no podía ser comercializada y, por esa razón, el dueño de la empresa dio la autorización para que las personas puedan llevarse la carne.