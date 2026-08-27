Un delincuente de 29 años fue detenido en Roca luego de ingresar a un domicilio de calle Santa Cruz, robar un ventilador y amenazar a una mujer con un elemento que aparentaba ser un arma de fuego. Escapó por las calles del barrio, pero la Policía logró interceptarlo minutos después y recuperó los elementos robados, además de secuestrar el arma de juguete que habría utilizado para intimidar a la víctima.

Todo comenzó cuando una vecina advirtió una situación extraña y dio aviso sobre un hombre vestido con un saco marrón que llevaba elementos y se desplazaba por Santa Cruz en dirección a Colón. Poco después, otra mujer llamó para alertar que una persona estaba sacando objetos de un domicilio ubicado frente a su casa, en Santa Cruz al 2800.

Con esa información, una comisión de la Comisaría 21° llegó hasta el lugar y constató que el robo estaba ocurriendo. Según relató una de las damnificadas, el ladrón había dañado el portón de un inmueble vecino para poder ingresar y sacar un ventilador.

Sin embargo, la situación se volvió todavía más tensa cuando una mujer intentó intervenir. De acuerdo con la denuncia, el hombre la amenazó con un elemento con apariencia de arma de fuego y le robó el celular. El teléfono, además, estaba siendo utilizado para pedir auxilio y pertenecía originalmente a otra mujer.

Después del robo, el sospechoso salió corriendo. Tomó por calle Santa Cruz hacia el sur y luego continuó por Colón hacia el este, pero la fuga duró poco. Los efectivos lograron divisarlo en inmediaciones de Colón y Ameghino y concretaron su detensión.

Además, durante el cacheo de seguridad encontraron un teléfono celular entre sus prendas. Pero el procedimiento no terminó allí: los policías realizaron un rastrillaje por el sector siguiendo el recorrido del sospechoso y, en calle Santiago del Estero al 2800, encontraron varios elementos que serían clave para la investigación.

Allí aparecieron un arma de juguete de color negro, una campera marrón y el ventilador gris con detalles celestes, marca Luxor, que había sido denunciado como sustraído. Es decir, parte del botín quedó desperdigado durante la huida y terminó en manos de los investigadores.

Posteriormente intervino el Gabinete de Criminalística, que realizó las diligencias correspondientes y procedió al secuestro de los elementos. El dato llamativo fue que el arma utilizada para amedrentar a la mujer no era de fuego real, sino de juguete. Sin embargo, para la víctima, en medio de un robo y un forcejeo, la amenaza tuvo todas las características de una situación real.

Finalmente, la Fiscalía de turno tomó conocimiento del procedimiento y dispuso que el hombre continuara detenido en el como parte del legajo. Los elementos recuperados fueron entregados a las personas damnificadas, mientras que el arma de juguete quedó bajo secuestro judicial.