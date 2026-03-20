Guardaparques denunciaron el robo de autopartes en vehículos oficiales de Administración de Parques Nacionales de Bariloche, tras detectar a personas ajenas manipulando móviles dentro de un predio interno. El caso ya tiene intervención judicial y generó un fuerte hermetismo puertas adentro.

El hecho ocurrió el sábado 14 de marzo por la tarde, en el playón de infraestructura y logística, conocido como “movilidad de Parques”, un sector clave donde se concentran los vehículos oficiales. Allí, al regresar un grupo de guardaparques, la escena fue tan inesperada como alarmante.

Según las versiones internas, los trabajadores detectaron a individuos desconocidos interviniendo sobre móviles del organismo. No estaban autorizados. No pertenecían a la institución. Y, sin embargo, manipulaban vehículos oficiales como si nada pasara. Todo indica que en ese momento se habría concretado el robo de autopartes.

Cuando los guardaparques exigieron explicaciones, los sospechosos intentaron cubrirse: mencionaron el nombre de un jefe de departamento para justificar su presencia. Pero el dato no pudo ser verificado en el lugar. La situación ya era demasiado irregular. Se dejó asentada la novedad y se dio aviso inmediato a la intendencia del parque.

Lejos de quedar en una simple sospecha, el episodio escaló rápidamente. Al día siguiente, quienes detectaron la maniobra radicaron la denuncia primero en la Policía de Río Negro y luego en la Policía Federal Argentina, por tratarse de un organismo nacional. Allí se encontraron con un dato inquietante: ya existía una presentación previa sobre el mismo hecho.

Mientras tanto, el silencio oficial es casi total. Sin embargo, puertas adentro el caso hizo ruido. Se activaron movimientos administrativos, pedidos de informes y ya hubo cambios en el área de movilidad, uno de los sectores más sensibles.

Ahora la causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar si se trató de un hecho aislado o de una maniobra más profunda dentro de uno de los organismos más importantes del país.