Un insólito episodio se volvió viral en las últimas horas: un joven ruso, conocido en redes como “Chico de Rusia”, sorprendió a todos al subirse a un taxi en la Ciudad de Buenos Aires y pedirle al conductor que lo llevara nada menos que hasta Bariloche. La respuesta del chofer, lejos de ser un rechazo, incluyó un cálculo de costos que dejó boquiabiertos a miles de usuarios: alrededor de 3.000 dólares por el viaje.

La escena, registrada en video y publicada en Tik Tok, muestra al turista planteando la extravagante propuesta con total naturalidad. El taxista, sin perder la calma, aceptó la idea y hasta agregó detalles pintorescos: necesitaría buscar camperas y ropa de abrigo, además de confirmar que el pasajero estaría dispuesto a compartir comida durante el trayecto.

Esa mezcla de seriedad y humor fue el detonante perfecto para que el clip se multiplicara en cuestión de horas. Cómo cuando le ofreció también compartir cervezas.

Además, el monto mencionado por el conductor abrió un debate inmediato. Muchos usuarios se preguntaron si realmente un viaje de más de 1.500 kilómetros podría costar semejante cifra. Entre cálculos de combustible, peajes y horas de manejo, algunos señalaron que el precio no estaba tan alejado de la realidad, mientras que otros lo consideraron un disparate frente a lo que cuesta un pasaje aéreo a Bariloche.

Por otra parte, el propio “Chico de Rusia” reaccionó con humor ante la propuesta, lo que reforzó el tono cómico del video. Su estilo de contenido, basado en mostrar choques culturales y situaciones inesperadas en Argentina, encontró aquí un terreno fértil para generar risas y comentarios de todo tipo. La naturalidad con la que enfrentó la situación hizo que el público empatizara rápidamente.

Conectando con la curiosidad de los usuarios, el episodio también puso sobre la mesa la percepción que tienen los turistas sobre los costos y las distancias en el país. Para muchos argentinos, la idea de recorrer semejante trayecto en taxi resulta impensable, pero el hecho de que alguien lo plantee en serio genera un contraste que se vuelve irresistible para las redes sociales.

Finalmente, lo que comenzó como una ocurrencia extravagante terminó convertido en un fenómeno viral que mezcla humor, sorpresa y debate. El video no solo entretuvo, sino que también dejó en evidencia cómo lo insólito puede convertirse en noticia y cómo las redes sociales amplifican cualquier situación fuera de lo común.