Una movilización por los 29 años del Triple Crimen de Cipolletti terminó con graves incidentes frente a la Comisaría 4° y la Unidad Regional V. En medio de los forcejeos con la Policía, una mujer le arrebataron el escudo protector a una subcomisaria que formaba aprte del operativo. El episodio terminó con una denuncia presentada en la fiscalía de turno, que deberá investigar lo sucedido. También hubo efectivos golpeados, daños en el edificio y utilización de gas pimienta para contener los disturbios.

La marcha había comenzado pasadas las 18:40, después de una concentración en la plaza San Martín que reunió a alrededor de 100 personas de las agrupaciones Pan y Rosas, Unter, PTS, Ni Una Menos y Aten. La convocatoria tenía como motivo la conmemoración de los 29 años del Triple Crimen, uno de los episodios más dolorosos de la historia de Cipolletti.

El robo del escudo se produjo cuando tiraron las vallas y la subcomisaría cayó al piso

Sin embargo, cuando la columna llegó frente a la Comisaría 4° y la Unidad Regional V, la protesta tomó otro rumbo. Según el informe policial, algunos manifestantes comenzaron a quemar residuos, realizaron grafitis sobre las paredes del edificio y arrojaron las vallas metálicas que habían sido colocadas sobre la vereda. La situación derivó en un enfrentamiento físico con los efectivos que custodiaban las dependencias.

Pero hubo un episodio que sobresalió por encima del resto. Durante los forcejeos, una mujer que participaba de la movilización se enfrentó con una subcomisaria y consiguió quitarle el escudo protector. El elemento de seguridad terminó fuera del control de la uniformada y su sustracción motivó una denuncia formal ante la fiscalía de turno.

Las pitnadas contra la Policía en el frente de la Comisaría 4° y Regional V

El hecho no fue menor: además de los daños denunciados en el edificio policial, varios efectivos recibieron golpes durante los incidentes. La tensión obligó al personal a utilizar gas pimienta para contener las agresiones y resguardar su integridad física. El recurso está contemplado en la legislación provincial sobre armas menos letales, que establece condiciones para su utilización en situaciones de violencia, defensa propia o de terceros y alteraciones del orden público cuando otros medios resulten insuficientes.

Después de la intervención policial, los manifestantes se retiraron de las inmediaciones de las dependencias y regresaron hacia la plaza San Martín, por calle Roca. Allí continuaron con la protesta y los redoblantes, mientras las actuaciones por los incidentes ya comenzaban su recorrido judicial.

Ahora será la fiscalía la que deberá reconstruir lo ocurrido, analizar las pruebas y determinar las eventuales responsabilidades. La denuncia por la sustracción del escudo protector quedó incorporada a las actuaciones. La pregunta central será quién fue la mujer que se llevó el elemento policial y qué ocurrió con él después del forcejeo.