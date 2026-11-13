El triple crimen de Cipolletti tendrá su documental: archivos, testimonios y una historia que aún reclama justicia

A casi 30 años del triple crimen que conmocionó a Cipolletti y a toda la región, la cineasta Sofía Sauval prepara un documental para recuperar la memoria de las tres jóvenes asesinadas en noviembre de 1997. La película se titula Mientras tanto, los árboles, lleva nueve años de trabajo y busca reunir testimonios, archivos y recuerdos para acercar esa historia a las nuevas generaciones. Su estreno está previsto para 2027, cuando se cumplan tres décadas del caso.

Sauval tenía seis años cuando María Emilia González, de 24; su hermana Paula González, de 17; y Verónica Villar, de 22, desaparecieron después de salir a caminar. Sus cuerpos fueron encontrados dos días más tarde, el 11 de noviembre, en un sector de la zona de Los Olivillos, en Cipolletti. La noticia impactó en la ciudad y dejó una marca que, casi tres décadas después, sigue presente en las familias y en la memoria colectiva.

"En 1997 tenía seis años y, sin embargo, como muchos, me acuerdo de aquel día y del impacto que tuvo", recordó la realizadora en diálogo con Entretiempo por AM550. Aunque entonces no comprendía el alcance de lo que sucedía, contó que percibía el miedo y escuchaba palabras que todavía no entendía, como "justicia" e "impunidad".

Su acercamiento al caso también estuvo atravesado por su recorrido profesional. Después de más de diez años de trabajo en cine y de estudiar en Buenos Aires, volvió a la región y comenzó a desarrollar una tesis de periodismo documental. En 2023, junto a un equipo integrado por trabajadores audiovisuales del Alto Valle, obtuvo un premio de Cultura que acompañó el desarrollo del proyecto.

María Emilia, Paula y Verónica fueron asesinadas en 1997 y sólo Claudio Kielmasz recibió una condena

Las tres jóvenes salieron a caminar el domingo 9 de noviembre de 1997 por un sector que entonces marcaba el límite urbano de Cipolletti, en inmediaciones de Circunvalación y San Luis. Al caer la noche y no regresar, sus familias comenzaron a buscarlas y acudieron a la Comisaría 79, donde, según los antecedentes del caso, les indicaron que debían esperar 48 horas para denunciar la desaparición.

La búsqueda también movilizó a familiares, vecinos y amigos. Ante la insistencia de la comunidad, la Policía comenzó a recorrer sectores rurales de la ciudad y, finalmente, el vecino Dante Caballero encontró los cuerpos el martes 11 de noviembre, en la zona de Los Olivillos. Las jóvenes presentaban marcas de ataduras, golpes y heridas de bala.

La investigación recibió fuertes cuestionamientos por sus irregularidades y por las hipótesis que no llegaron a esclarecer la participación de otras personas. El caso llegó a juicio y, en 2001, Claudio Kielmasz fue el único condenado. Recibió prisión perpetua como partícipe necesario y actualmente cumple la pena en la cárcel de Senillosa, en Neuquén.

Sin embargo, para las familias y buena parte de la sociedad, la causa nunca quedó verdaderamente esclarecida. Kielmasz no reveló qué pasó aquella tarde y las sospechas sobre la posible intervención de otras personas siguen presentes en el reclamo de justicia. Durante las marchas, los familiares también denunciaron encubrimiento policial y complicidad de sectores políticos y judiciales.

Sauval busca construir un nuevo relato con testimonios y archivos de la región

El documental comenzó a tomar forma en 2018, con el consentimiento de las familias de las víctimas. Desde entonces, Sauval y su equipo reunieron testimonios, documentos y registros vinculados con el triple crimen. La realizadora aclaró que la película no pretende reemplazar el trabajo de la Justicia ni ofrecer una verdad que el proceso judicial no pudo establecer.

"No soy fiscal ni juez. No puedo traer una verdad que no trajo la Justicia", explicó. Su propuesta apunta a construir una narración desde el cine y la memoria, que permita revisar lo sucedido y evitar que las nuevas generaciones pierdan de vista una historia que marcó a Cipolletti.

Para Sauval, uno de los aspectos más impactantes del trabajo es la cantidad de material reunido y la necesidad que existe de contar lo sucedido. También destacó la dificultad de recuperar y organizar testimonios y archivos después de tantos años. "Se siente una necesidad de que exista este relato, tanto en la gente como en el material que han reunido", señaló.

La película atraviesa actualmente la etapa de montaje y cuenta con la participación de un equipo de la región. El proceso implica muchas horas de visualización, selección y recuperación de registros. Sauval espera que el documental también abra espacio para que más personas se animen a hablar sobre este caso y otros episodios atravesados por el silencio.

La realizadora relacionó esa necesidad con otros crímenes que ocurrieron después y con las discusiones sobre la impunidad. También remarcó que el paso del tiempo no borró los interrogantes que todavía plantean las familias. "No quedarnos solamente con el relato oficial, sino construir uno nuevo, actualizarlo y, sobre todo, asegurarnos de que las nuevas generaciones no se olviden de lo que pasó", sostuvo.

Cipolletti volverá a marchar por justicia a 29 años del triple crimen

En el marco de un nuevo aniversario, familiares y organizaciones convocaron a una marcha para este sábado 14 de noviembre, a las 18, en la Plaza de la Justicia de Cipolletti. La movilización acompañará el reclamo de Ofelia y de las mujeres de la Multisectorial, con una consigna elegida para este año: "La calle siempre en la calle".

Sauval también aprovechó la entrevista para invitar a la comunidad a participar de la convocatoria. La marcha se realiza cada año desde que terminó el juicio, en 2001, y mantiene vigente el pedido de esclarecimiento sobre los asesinatos de María Emilia, Paula y Verónica.

La hija de María Emilia, Agustina, tenía apenas dos años cuando asesinaron a su mamá. Sus palabras, recuperadas en distintas publicaciones sobre el caso, expresan una de las heridas que todavía atraviesan a las familias: "Para mí, las personas que fueron caminan entre nosotras".

El documental buscará llegar al público en 2027, cuando se cumplan 30 años del triple crimen. Para Sauval, recuperar esta historia desde el cine también significa sostener la memoria de las víctimas y abrir nuevas conversaciones sobre una causa que, pese a tener un condenado, todavía deja preguntas sin respuesta.

La entrevista completa a la realizadora Sofía Sauval: