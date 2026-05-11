La Justicia ordenó la búsqueda y detención de Mauro Nicolás Abarzúa, de 37 años, el hombre que semanas atrás protagonizó una violenta y peligrosa persecución por las calles de Cipolletti mientras escapaba de la Policía con su hijo de 9 años dentro de la camioneta. El sospechoso, que había sido demorado tras la fuga pero recuperó la libertad, no se presentó este lunes a la audiencia judicial y ahora permanece prófugo.

Durante aquella desesperada huida puso en riesgo su vida, la del menor, la de automovilistas y también la de los policías que intentaban frenarlo. Además, chocó contra dos patrulleros y una camioneta particular en pleno operativo.

El escandaloso episodio ocurrió la noche del 19 de abril y comenzó con un llamado desesperado al 911. Una mujer alertó que el padre de su hijo se había llevado al menor por la fuerza desde su domicilio y que escapaba en una camioneta por la zona de Julio Dante Salto en dirección a la Ruta 22.

A partir de ese momento se desplegó un impresionante operativo policial y de videovigilancia que siguió cada movimiento de la Toyota Hilux blanca en tiempo real. Las cámaras captaron cómo el conductor cruzaba semáforos en rojo, esquivaba vehículos detenidos y avanzaba a toda velocidad por distintas calles de la ciudad sin respetar absolutamente ninguna norma de tránsito.

Mientras tanto, la madre del niño seguía la persecución a bordo de un Fiat Cronos gris y mantenía comunicación permanente con el 911. Según los registros policiales, el menor viajaba dentro de la camioneta en medio de una fuga que se volvió cada vez más peligrosa.

Lejos de detenerse cuando aparecieron los primeros móviles, Abarzúa aceleró todavía más. Primero avanzó por General Paz, luego tomó Fernández Oro y después circuló en contramano por Sarmiento, generando momentos de extrema tensión en pleno centro cipoleño. Incluso, en una de las maniobras más arriesgadas, esquivó un patrullero en una rotonda y continuó escapando.

Al procedimiento se sumaron efectivos de la Comisaría 4°, personal de Seguridad Vial y móviles de distintas unidades policiales. Sin embargo, el conductor siguió huyendo durante varios minutos hasta que finalmente fue interceptado en la zona de Río Negro y El Salvador.

Pero antes de ser reducido, el hombre provocó destrozos. En la frenética persecución chocó contra dos móviles policiales y también impactó una camioneta particular que estaba estacionada. Las actuaciones iniciales fueron por resistencia a la autoridad y daños.

Sin embargo, pese a la gravedad del hecho, el acusado recuperó la libertad y debía presentarse este lunes a la audiencia de formulación de cargos. Allí la Fiscalía planeaba acusarlo por desobediencia judicial, atentado y resistencia a la autoridad.

Nada de eso ocurrió.

Abarzúa no apareció en tribunales y la situación explotó puertas adentro de la audiencia. La fiscal del caso solicitó inmediatamente que se declare su rebeldía y que se ordene su captura para ponerlo a disposición de la Justicia.

Incluso, el defensor público reconoció durante la audiencia que el hombre había sido correctamente notificado y que conocía perfectamente las obligaciones impuestas por el proceso judicial.

Finalmente, tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó la inmediata detención del hombre, que ahora es intensamente buscado.