Una persecución policial por distintas calles de General Roca culminó este sábado por la mañana con el secuestro de 118 gramos de cocaína y la intervención de la Justicia Federal. En el procedimiento un joven de 23 años quedó demorado.

El operativo que terminó con un joven demorado y 118 gramos de cocaína incautados en Roca

Todo comenzó cuando efectivos de la Comisaría 3° observaron un Ford Focus que circulaba a alta velocidad por la intersección de las calles Villegas y Río Bermejo. Según informó la Policía de Río Negro, el conductor atravesaba los lomos de burro sin reducir la marcha, situación que motivó el seguimiento preventivo del vehículo.

Los uniformados lograron interceptar el automóvil a unos 100 metros al oeste de la Ruta Provincial 6. En el vehículo viajaban tres personas.

La bolsa con los 118 gramos de cocaína secuestrados tras la persecución en Roca - Foto: Policía de Río Negro

Secuestraron cocaína durante la identificación de los ocupantes

Una vez detenido el rodado, los efectivos iniciaron la identificación de los ocupantes y realizaron un palpado preventivo de seguridad.

De acuerdo con la información oficial, durante el procedimiento cayó desde la mochila de uno de los acompañantes un envoltorio de nylon que contenía una sustancia compacta. El joven involucrado tiene 23 años.

Ante el hallazgo, los policías dieron intervención a la Fiscalía Federal y solicitaron la presencia de personal de la División Toxicomanía para realizar las pericias correspondientes.

El narcotest efectuado sobre la sustancia arrojó resultado positivo para cocaína, mientras que el pesaje confirmó un total de 118 gramos.

Parte de las pertenencias revisadas durante el operativo policial - Foto: Policía de Río Negro

Intervención de la Justicia Federal y demora de un joven

Tras la confirmación del resultado, la Fiscalía Federal dispuso el inicio de actuaciones por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Además, ordenó que el joven de 23 años fuera trasladado a la Comisaría 3° en calidad de demorado para completar el proceso de identificación y la toma de huellas dactilares, mientras avanza la investigación judicial para determinar las circunstancias del caso.