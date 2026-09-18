Una nueva intervención sobre una formación natural generó preocupación en San Carlos de Bariloche. Esta vez, una roca ubicada a la vera del arroyo Casa de Piedra apareció con la palabra “VIDA” pintada de color violeta, una inscripción que fue registrada y difundida en redes sociales.

El pedido que acompaña las imágenes apunta a que quien realizó la intervención se presente en el lugar y retire la pintura para devolver la piedra a su estado original. "Estimada, p....., p.... o p.....si escribiste esto en el arroyo Casa de Piedra, escribiste 'Vida' justamente esto es todo lo contrario acá. Hacete ver (por un profesional), por favor. Y escribite la pared de tu baño", se escucha en el video que no tardó en volverse viral.

El episodio ocurre en un sector que desde este año cuenta con una figura específica de protección ambiental y vuelve a poner en discusión el cuidado de los espacios naturales de la región.

El arroyo Casa de Piedra tiene protección ambiental desde 2026

La situación adquiere particular relevancia porque el Municipio de Bariloche creó este año el Área Natural Protegida Arroyo Casa de Piedra, mediante la Ordenanza 3570-CM-26. La norma encuadra el sector bajo la categoría de manejo V, correspondiente a Paisaje Protegido.

El área comprende ambas márgenes del arroyo, desde su desembocadura en el Lago Moreno Este hasta la cascada ubicada en el sector conocido como Cajón del Casa de Piedra. También incluye Playa del Viento y parte del Lago Moreno Este.

Entre los objetivos establecidos figuran la preservación de la calidad del agua y la conservación de los ecosistemas, la vegetación y la fauna nativa. La normativa reconoce además la fragilidad del sector frente a la presión generada por la cantidad de visitantes.

La Dirección de Áreas Protegidas municipal es la autoridad de aplicación y tiene entre sus funciones la protección del ambiente natural, la conservación del hábitat y la remediación de usos inadecuados.

El Municipio también incluye actualmente a Casa de Piedra entre sus espacios vinculados a las áreas naturales protegidas de Bariloche.

El antecedente del camionero que pintó las rocas del Valle Encantado

La nueva pintada aparece pocos días después de que la Justicia Federal homologara un acuerdo de reparación por otro caso ocurrido en la región.

En diciembre de 2025, un camionero fue registrado mientras realizaba una pintada con aerosol rojo sobre una formación rocosa ubicada a la vera de la Ruta Nacional 237, en el sector del Valle Encantado, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. En la piedra había escrito “ANA GUSTAVO”.

La investigación se inició a partir de una denuncia de la Administración de Parques Nacionales y el episodio quedó incorporado a una causa judicial.

Ahora, el acuerdo homologado por la Justicia Federal establece que el hombre deberá realizar tareas de limpieza y restauración sobre 12 intervenciones detectadas en las formaciones rocosas del sector, incluida la que originó la investigación y otras once.

El plazo establecido es de 90 días y los trabajos deberán realizarse utilizando productos y procedimientos adecuados para evitar nuevos daños sobre las rocas. La Administración de Parques Nacionales tendrá a su cargo verificar el resultado y comunicarlo a la Fiscalía con registros fotográficos.

Dos casos que vuelven a poner el foco sobre el patrimonio natural

Aunque se trata de episodios diferentes y ocurridos bajo jurisdicciones distintas, las pintadas sobre las rocas del Valle Encantado y la reciente inscripción en Casa de Piedra tienen un punto en común: intervenciones humanas sobre formaciones que integran paisajes naturales de alto valor para la región.

En el caso del arroyo Casa de Piedra, además, la protección municipal fue creada precisamente para conservar un ambiente considerado frágil y ordenar los usos vinculados con la creciente presencia de visitantes.

Para los vecinos y turistas que recorren estos espacios, el pedido es concreto: evitar intervenir sobre las piedras, llevarse los residuos y respetar las condiciones de conservación establecidas para el área.

La propia política ambiental de Bariloche establece como objetivo preservar sus ecosistemas y garantizar que estos espacios puedan ser disfrutados también por las futuras generaciones.