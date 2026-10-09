La investigación por dos hechos delictivos registrados en el barrio Rincón de Emilio, avanzó con dos allanamientos en el oeste de Neuquén capital, donde la Policía secuestró un Volkswagen Gol Trend negro y distintos elementos relacionados con los robos. El comisario Marcos Mazzone, coordinador operativo de la Dirección Seguridad Confluencia, aseguró que los procedimientos permitieron esclarecer ambos episodios, uno consumado y otro en grado de tentativa.

En declaraciones a La Primera Mañana, por AM550, Mazzone explicó que la Brigada de Investigaciones de la Zona Este trabajó a partir del análisis de cámaras de seguridad y de testimonios que permitieron identificar un automóvil y a una persona presuntamente vinculada con los hechos.

El Volkswagen Gol Trend negro fue secuestrado durante uno de los allanamientos realizados en el oeste neuquino.

“Pudimos lograr el día de ayer - jueves 8 de octubre- dos allanamientos en la zona oeste, uno en Gran Neuquén Sur y otro en Toma Norte, con un alto grado de alcance”, señaló el comisario. Según indicó, durante los procedimientos se secuestraron el vehículo investigado, elementos de interés para la causa y sustancias estupefacientes.

De acuerdo con la información policial, las diligencias fueron realizadas por personal de la Comisaría Cuarta, con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos. El primer allanamiento se concretó en el barrio Alto Godoy, donde los efectivos secuestraron un Volkswagen Gol Trend negro. En el interior del vehículo encontraron mochilas y un arma larga. También incautaron guantes blancos de trabajo y una ganzúa, elementos que guardarían relación con los utilizados durante los hechos investigados, según los registros fílmicos analizados.

La Policía incautó ganzúas, guantes y herramientas que podrían estar vinculadas con los hechos investigados en Neuquén.

En el segundo procedimiento, realizado en Toma Norte, no se hallaron elementos directamente relacionados con los robos. Sin embargo, los efectivos encontraron veinte plantas de cannabis, por lo que intervino personal de Antinarcóticos y un hombre fue notificado en el lugar.

Además, durante las diligencias se secuestraron llaves de ignición de distintos vehículos y motocicletas, una base cargadora con batería correspondiente a un inhibidor, cinco criques hidráulicos para camionetas y un minicompresor, entre otros elementos que ahora serán analizados para determinar su posible vinculación con otros hechos delictivos.

Los efectivos secuestraron llaves de ignición de distintos vehículos y motocicletas, además de una base cargadora de inhibidor.

Mazzone sostuvo que las dos personas identificadas por la investigación serían las presuntas autoras de los robos ocurridos en Rincón de Emilio. “Los robos de Rincón de Emilio quedaron esclarecidos. Fueron dos hechos, uno en grado de tentativa y otro concretado”, afirmó, aunque aclaró que todavía resta realizar una requisa en un vehículo que podría contener más elementos de interés para la causa.

El comisario también destacó la importancia del trabajo conjunto entre la Policía, los vecinos y el sistema de videovigilancia. “La seguridad la hacemos entre todos”, remarcó, y señaló que los aportes de los vecinos, las cámaras y la tecnología incorporada al sistema de seguridad provincial brindan herramientas para avanzar en las investigaciones.

En ese sentido, advirtió que las modalidades delictivas se vuelven cada vez más complejas y plantean nuevos desafíos para las fuerzas de seguridad. “Los ladrones están avanzando, están ampliando su espectro de trabajo. Nosotros, como institución policial, tenemos que estar a la altura”, expresó.

La investigación por el robo de una Volkswagen Amarok

Por otra parte, Mazzone se refirió al robo de una camioneta Volkswagen Amarok en el sector del hotel Hilton y explicó que, durante una requisa posterior, se encontraron elementos que podrían haber sido utilizados para abrir vehículos y ponerlos en marcha sin utilizar las llaves originales.

“Pudimos encontrar posteriormente en la requisa elementos que hacen a la inyección, cómo abrían los autos con ganzúas, con destornilladores y después cómo hacían para prender y llevarse el auto”, detalló el comisario.

El hallazgo forma parte de otra línea de investigación vinculada con el robo de vehículos y las herramientas presuntamente utilizadas para concretar ese tipo de delitos.