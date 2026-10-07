Personal de la Comisaría Primera, con colaboración de efectivos de la División Especial de Operaciones de Seguridad (DEMOSE), intervino este martes 6 de octubre por la tarde ante un presunto intento de sustracción de un vehículo en la zona céntrica de la ciudad.

Tras la intervención por el robo de una camioneta Ford F-150, la policía logró identificar y demorar a los tres hombres que iban a bordo de una Volkswagen Amarok.

Durante las verificaciones realizadas por el Centro de Análisis, se constató que dos de las personas demoradas registraban requerimientos vigentes, mientras que la camioneta también presentaba un requerimiento.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, se realizaron las diligencias correspondientes y se dispuso el secuestro del vehículo, que fue trasladado para continuar con las medidas judiciales de rigor.

Investigan si es la misma banda que robó en Rincón de Emilio

En diálogo con La Primera Mañana por AM550, el Comisario Inspector Marcos Mazzone explicó que hay tres personas demoradas, uno de ellos chileno, otro con domicilio en Neuquén y un tercero radicado en Cipolletti.

En cuanto a la identificación de la banda el martes, explicó que "ya veníamos teniendo un hilo conductor sobre algunos hechos que habían ocurrido en el Rincón de Emilio. Y en la zona céntrica del Alto, en cuanto a la utilización de inhibidores y ganzúas para la apertura de algunos vehículos".

Indicó que estos tres detenidos fueron vistos por la cámara de monitoreo cuando intentaban abrir una camioneta en pleno centro neuquino. Finalmente, el aviso a la policía y posterior operativo permitió demorarlos en Carlos H. Rodríguez y Avenida Argentina.

"Estamos tratando de vincular si estas personas se tratarían de los mismos hechos. Pero sí habíamos tenido la semana anterior, ya fue público conocimiento, un video que daba la cuenta de una persona que era ahuyentada mientras utilizaba un elemento tipo ganzúa para la apertura de un vehículo en la zona de Avenida San Juan y Avenida Argentina", adelantó en cuanto a la relación de la banda con otros hechos delictivos.

Por el momento los investigadores trabajan para vincular los episodios, mientras averiguan si la camioneta en la que iban los detenidos tenía restricciones o pedido de secuestro.

Además, aclaró que tanto el oriundo de Neuquén y el de Cipolletti sí tienen antecedentes, aunque quedaron en libertad debido a que se trata de un delito en tentativa. Por el momento se espera la requisa para ver qué elementos había en el interior del auto de los sujetos.

Las medidas de los vecinos del barrio

Mientras se investiga si se trata de la misma banda que robó dos vehículos en el barrio Rincón de Emilio, los vecinos manifestaron que se están organizando con las autoridades frente a estos hechos de inseguridad.

A partir de esto, la policía decidió instalar más rondines durante la noche. Además tienen un grupo donde participan todos y se cuidan, por lo cual hay menos robos y más control.