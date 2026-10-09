En plena tarde, en pleno centro y en una zona de alta circulación de peatones y vehículos, un hombre rompió la ventanilla de una camioneta estacionada para robar una mochila que se encontraba en su interior. El hecho ocurrió este jueves 8 de octubre, alrededor de las 15:30, en la intersección de las calles Talero y Diagonal España, y fue advertido por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano.

Según informó la Policía de Neuquén, el sospechoso dañó el cristal de la puerta trasera izquierda de una Toyota Hilux y, tras sustraer una mochila negra, escapó a pie por calle Talero en dirección al oeste.

El hombre de 39 años fue detenido a pocas cuadras del lugar y la Policía recuperó la mochila robada.

La maniobra fue detectada por un operador del sistema de videovigilancia, quien alertó de inmediato a través de la frecuencia radial a los efectivos policiales. Con los datos aportados sobre la vestimenta del presunto autor, se desplegó un operativo para localizarlo en las inmediaciones.

El hombre, de 39 años, vestía un chaleco negro, un pulóver gris y un pantalón de jean azul. Con esa descripción, personal de la Comisaría Primera que patrullaba la zona inició un operativo cerrojo que permitió ubicarlo a pocas cuadras del lugar.

Finalmente, los efectivos lo interceptaron en la intersección de calle Talero y avenida Argentina, donde procedieron a su aprehensión y posterior traslado a la sede policial.

El procedimiento permitió recuperar la mochila sustraída y detener al sospechoso, cuya ubicación fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Centro de Monitoreo Urbano y las patrullas policiales que recorrían el sector céntrico.

Otro intento de robo en la misma zona

En otro procedimiento ocurrido también durante la tarde en el microcentro neuquino, un joven de 22 años intentó sustraer pertenencias del interior de una camioneta estacionada en la intersección de Almirante Brown y Carlos H. Rodríguez.

Según informó el comisario Marcos Mazzone, coordinador operativo de la Dirección Seguridad Confluencia, en diálogo con Pancho Casado en La Primera Mañana por AM550, el dueño del vehículo advirtió la maniobra, le gritó al sospechoso y evitó que concretara el robo. El joven intentó escapar, pero fue interceptado por efectivos policiales que acudieron al lugar tras el alerta.

Mazzone señaló que el episodio ocurrió alrededor de las 16:30, en un horario de importante movimiento en el centro, cuando muchas personas terminan su jornada laboral o ingresan a sus actividades comerciales de la tarde. Además, destacó la intervención del Centro de Monitoreo y la rápida respuesta policial ante el requerimiento de los vecinos. En este caso, el joven no llegó a sustraer ningún elemento del vehículo.

El comisario vinculó este episodio con el ocurrido cerca de las 15:30 en la esquina de Diagonal España y Talero, donde un hombre de 39 años rompió la ventanilla de una Toyota Hilux y robó una mochila. Según precisó, ambos sospechosos tenían antecedentes policiales y, tras las actuaciones correspondientes, los dos recuperaron la libertad luego de ser notificados.