Le formularon cargos al sospechoso (A.R.S.) de haber asesinado a Brian Matías Albornoz Matus en el barrio Otaño de Plaza Huincul, mientras la víctima se encontraba durmiendo en un “estado de indefensión”.



La acusación fue realizada este martes por la tarde por el fiscal jefe Gastón Liotard y el funcionario Matías Alonso, durante una audiencia en la que pidieron que el imputado quede detenido con prisión preventiva.



De acuerdo a la información preliminar recolectada en el contexto de la investigación del Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, el homicidio fue cometido el pasado 3 de mayo aproximadamente entre las 18 y 19. Fue en una casa de la víctima, ubicada en calle Misiones Final, del barrio Otaño, en la cual el imputado solía dormir dada la relación de amistad que mantenían.

El cuerpo de la víctima fue hallado sobre su cama por un familiar.

“Aprovechando el estado indefensión en el que se encontraba Albornoz, el cual estaba acostado en su cama durmiendo, se acercó con sigilo, procurando no despertarlo y utilizando un arma de fuego -presumiblemente una pistola calibre 32- le apoya el caño en su cabeza y efectuó un disparo a quemarropa”, según relató Alonso en la audiencia. Luego, A.R.S. se retiró del lugar y quedó el cuerpo sin vida tendido sobre una cama, donde fue hallado luego por un familiar.

“De acuerdo al informe preliminar de autopsia, ingresó en la región parietal izquierda con una trayectoria de adelante hacia atrás y levemente de arriba hacia abajo, provocando su muerte inmediata”, precisó.



El delito que le atribuyeron los representantes del MPF a A.R.S. fue homicidio agravado por alevosía en calidad de autor.

Prisión preventiva

Como medida cautelar, pidieron que permanezca detenido con prisión preventiva por un plazo de cuatro meses, por existir riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.



“Aún no hemos podido hallar el arma utilizada en el hecho, por lo tanto existe un entorpecimiento del proceso”, remarcó Liotard en la audiencia. Y agregó: “además existe miedo” en el barrio, lo cual es un obstáculo para poder entrevistar a eventuales testigos del caso, y destacó que el acusado al momento de ser entrevistado brindó versiones evasivas en torno al hecho.



La jueza de garantías que dirigió la audiencia, Bibiana Ojeda, avaló la formulación de cargos. Respecto al pedido de prisión preventiva, lo respaldó aunque por un plazo menor al requerido por el MPF: un mes, por considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación.

