La investigación por la muerte de Matías Albornoz (21), el joven hallado sin vida en el barrio Otaño de Plaza Huincul, comenzó a arrojar luz en la Justicia de Cutral Co. La hipótesis que se consolida es la del crimen durante la madrugada del domingo a raíz de un disparo directo a la cabeza. Como medida preventiva, las Justicia dispuso la prisión preventiva del sospechoso.

Dónde encontraron la bala que mató a Albornoz

Según lo expuesto en la audiencia de formulación de cargos, el impacto de bala fue localizado en la región parietal, un dato central que, sumado a la ausencia de signos de defensa, refuerza la presunción de que el joven fue atacado posiblemente mientras dormía.

El hallazgo del cuerpo y las primeras pistas

Tal como publicó Mejor Informado, el hecho se habría producido en horas nocturnas del domingo. Pero el caso recién se hizo público este lunes cuando un familiar ingresó a la vivienda de Albornoz y lo encontró sin vida.

Según publica el portal La Voz del Neuquén, los efectivos policiales secuestraron del lugar vainas servidas y un proyectil compatible con un arma calibre .32. Sin embargo, el arma utilizada aún no fue localizada y constituye uno de los principales objetivos de la investigación.

Un vínculo cercano bajo sospecha

El principal acusado es Raúl Alejandro Salgado (38), vecino del mismo barrio y presunto amigo de la víctima. La Fiscalía, representada por los funcionarios Matías Alonso y Gastón Liotard, lo señaló como el autor del disparo fatal.

De acuerdo a testimonios recabados, Albornoz, Salgado y la pareja del joven compartían un mismo círculo de confianza. No obstante, esa relación habría tenido un quiebre la misma noche del crimen.

Testigos indicaron que Salgado se ausentó momentáneamente de un encuentro cercano y, al regresar, evidenciaba un comportamiento alterado, con signos de nerviosismo y hablando solo.

Una comunicación, más dudas que certezas

En las horas posteriores, la pareja de Albornoz se contactó con su suegro para advertirle que el joven estaba “golpeado”. Sin embargo, esa descripción no coincidía con la gravedad del cuadro: el joven presentaba un disparo en la cabeza, que le provocó la muerte.

Prisión preventiva y riesgo de entorpecer la causa

Durante la audiencia de este martes, la defensa oficial solicitó que Salgado cumpla prisión domiciliaria. La jueza Bibiana Ojeda rechazó el planteo al considerar que el domicilio propuesto, ubicado en el mismo barrio, implicaba un riesgo concreto para testigos y para el desarrollo normal de la investigación.

Como resultado, la magistrada dispuso un mes de prisión preventiva para el acusado, imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Si bien no se advirtió un peligro inmediato de fuga, la Justicia consideró que su libertad podría entorpecer la recolección de pruebas, especialmente en lo referido al hallazgo del arma homicida.