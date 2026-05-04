¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Trabajan en el lugar

Conmoción en Plaza Huincul: hallaron sin vida a un joven y hay fuerte operativo policial

Se realizan las primeras pericias y por el momento no se brindaron datos de su identidad ni la posible causa de muerte.

Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 04 de mayo de 2026 a las 15:53
PUBLICIDAD
Se trataría de un joven que fue hallado muerto.

Pasadas las 14 de este lunes se desplegó un amplio operativo policial en Plaza Huincul, en la calle Misiones del barrio Otaño debido al hallazgo de una persona sin vida.

El operativo comenzó tras encontrar a una persona sin signos vitales dentro de un domicilio, aparentemente sería un joven de 21 años. La policía fue alertada alrededor de las 14 y en el lugar trabaja Policía de Neuquén, Criminalística y efectivos de distintas divisiones.

Se están realizando las primeras pericias y averiguaciones del hecho para determinar las causas y el contexto.

Además ya se ha dado conocimiento a los fiscales de turno Matias Alonso y Lucas Rodeiro. Aún no se ha determinado la causa del fallecimiento.

Noticia en desarrollo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD