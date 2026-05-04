Pasadas las 14 de este lunes se desplegó un amplio operativo policial en Plaza Huincul, en la calle Misiones del barrio Otaño debido al hallazgo de una persona sin vida.

El operativo comenzó tras encontrar a una persona sin signos vitales dentro de un domicilio, aparentemente sería un joven de 21 años. La policía fue alertada alrededor de las 14 y en el lugar trabaja Policía de Neuquén, Criminalística y efectivos de distintas divisiones.

Se están realizando las primeras pericias y averiguaciones del hecho para determinar las causas y el contexto.

Además ya se ha dado conocimiento a los fiscales de turno Matias Alonso y Lucas Rodeiro. Aún no se ha determinado la causa del fallecimiento.

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