El pacto suicida que conmociona a Cipolletti suma nuevas revelaciones que refuerzan la principal hipótesis de la investigación. La Justicia profundiza el análisis de una carta en la que el matrimonio habría explicado que decidió quitarse la vida por las deudas y la imposibilidad de afrontar sus gastos. La mujer sobrevivió a la ingesta de pastillas con alcohol, permaneció casi dos días junto al cadáver de su esposo y continúa internada en el área de Salud Mental del hospital de Pedro Moguillansky.

Con el correr de las horas, se empiezan a conocer detalles de lo que ocurrió puertas adentro del departamento del barrio San Pablo. Lo que inicialmente apareció rodeado de misterio fue tomando otro rumbo a medida que avanzaron las pericias y los investigadores comenzaron a unir cada una de las piezas del rompecabezas.

Según pudo saber Mejor Informado, durante el procedimiento judicial fue secuestrada una carta que hoy se transformó en una de las pruebas más importantes de la causa. En ese escrito, el matrimonio habría dejado expresada la decisión de terminar con sus vidas porque ya no soportaba la asfixiante situación económica que atravesaba.

Las deudas acumuladas, la imposibilidad de afrontar el alquiler y los gastos cotidianos aparecen como el dramático contexto que habría empujado a la pareja a tomar una determinación extrema. Además de no tener a quien recurrir en la ciudad, porque sus hijos viven en el exterior

La reconstrucción que manejan los investigadores también comienza a consolidarse. La principal hipótesis sostiene que ambos consumieron una importante cantidad de pastillas de Clonazepam mezcladas con alcohol con la intención de quitarse la vida. En el departamento secuestraro varios blisters, botellas de alcohol y restos de bebidas en vasos.

Por qué la mujer sobrevivió

Sin embargo, mientras Carlos Alberto Rosales murió dentro del departamento, su esposa sobrevivió, un desenlace que todavía genera interrogantes entre quienes llevan adelante la investigación.

Ese es hoy el gran punto sin resolver. Los especialistas intentan determinar qué ocurrió durante esas horas decisivas. Una de las posibilidades que analizan es que la mujer, bajo los efectos de la medicación y el alcohol, haya sufrido una profunda alteración de la conciencia y un cuadro de shock que le impidió reaccionar o completar el pacto. Esa hipótesis será evaluada junto con los informes toxicológicos y las pericias médicas.

También trascendió que la mujer permaneció casi dos días dentro del departamento junto al cuerpo sin vida de su esposo. Al momento de ser rescatada, estaba en un estado de crisis que obligó a su internación en el área de Salud Mental del hospital cipoleño.

Con respecto a la autopsia del hombre, trascendió que no podrá ser realizada hoy, debido al importante estado de descomposición que tenía el Cuerpo. El protocolo obliga a que permanezca refrigerado durante la menos 48 horas, hasta que pueda ser examinado por los forenses.

Sin embargo lo informes realizados en el lugar confirmaron que no tenía heridas o signos de criminalidad evidentes. Por lo que está casi confirmado que la muerte fue provocada por el consumo de Clonazepam y alcohol.

Otra de las incógnitas, se develará con las pericias sobre la carta encontrada. La intención de los investigadores es determinar quién la escribió o si fue hecho entre los dos.

La fiscalía trabaja en estás horas en determinar también quién o quiénes eran los acreedores de la pareja como para tomar tamala determinación.