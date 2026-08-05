La mujer que sobrevivió al dramático pacto suicida en un departamento del barrio San Pablo de Cipolletti continúa internada bajo observación médica en el área de Salud Mental del hospital Pedro Moguillansky. Mientras la fiscalía espera los resultados de la autopsia, la principal hipótesis se sostiene en una carta encontrada en el departamento.

Según pudo saber Mejor Informado, además de las escoriaciones que presentaba en distintas partes del cuerpo, los médicos detectaron una intoxicación por la ingesta de pastillas. A ese cuadro se suma el profundo shock emocional que sufrió tras permanecer, al menos durante dos días, junto al cuerpo sin vida de su esposo.

¿Quien es el hombre muerto?

Se confirmó que el hombre muerto es Carlos Alberto Rosales, de 76 años, quien vivía con su mujer en el departamento de San Martín y Río Santiago del barrio San Pablo.

Si bien las causas de la muerte aún no fueron confirmadas y eso se certificara con la autopsia, como también la data del fallecimiento, trascendió que las heridas que presentaba el cuerpo habrían sido provocadas por él mismo, sin participaciób de terceros. Además de no presentar signos de criminalidad

La investigación

Con el paso de las horas, la investigación comenzó a despejar varias de las incógnitas que rodeaban el estremecedor hallazgo.

Una carta en la que explicaban la difícil situación económica que atravesaban, sin posibilidad de hacer frente a las deudas y sin tener a quien recurrir para obtener una ayuda

Se supo que los hijos de la pareja mayor viven en el exterior y ambos se encontraban solos en Cipolletti

Ahora el Ministerio Público intenta reconstruir los días previos de la pareja, quienes eran sus acreedores y si habían recibido alguna intimación o presión para afrontar pagos.

Con el resultado de la autopsia comenzarán a aparecer certezas en el caso