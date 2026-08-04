Investigan un pacto suicida en la muerte de un hombre mayor y el hallazgo de una mujer herida dentro de un departamento del centro de Cipolletti. En el lugar fue encontrada una carta en la que ambos explicaban que habían tomado esa decisión porque ya no podían sostener su situación económica. Según información exclusiva a la que pudo acceder Mejor Informado, aseguraban que no tenían recursos para afrontar los gastos cotidianos y que ni siquiera podían pagar el alquiler. Sus hijos viven en el exterior, y la pareja se encontraba sola.

El dato que impacta es que la mujer sobrevivió. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, habría permanecido durante al menos dos días dentro del departamento junto al cuerpo sin vida del hombre, hasta que ambos fueron encontrados y se dio aviso a las autoridades.

El caso salió a la luz este martes y provocó un importante operativo en el edificio ubicado en la esquina de San Martín y Río Santiago. Personal de la Comisaría Cuarta, efectivos del Gabinete de Criminalística y el fiscal Guillermo Ibáñez trabajaron durante varias horas en el lugar para preservar la escena y reunir pruebas que permitan establecer con precisión qué ocurrió.

Las primeras pericias no detectaron indicios firmes de la participación de terceros, un elemento que fortaleció la hipótesis de un hecho sin intervención criminal. Sin embargo, la investigación continúa abierta y será la autopsia, junto con los estudios forenses y el análisis de todos los elementos secuestrados, la que permitirá determinar cómo murió el hombre y qué lesiones sufrió la mujer.

Mientras la mujer permanece bajo atención médica, la Fiscalía busca reconstruir las últimas horas de la pareja y confirmar si ambos habían acordado quitarse la vida. La causa continúa bajo estricta reserva, aunque el caso ya conmociona a Cipolletti.